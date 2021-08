Ce projet pilote comprend la mise en place de 12 bornes de recharge d'une puissance totale de 260 kW afin d'appuyer la mise en service de dix premiers autobus scolaires électriques pour la rentrée en septembre. Le projet pilote s'étalera sur une année et permettra de vérifier certains paramètres liés à l'exploitation et à la recharge des autobus électriques.

Plusieurs fournisseurs québécois participent à ce projet, dont Lion Électrique, Malco Électrique et AddÉnergie. Hydro-Québec compte sur ce projet pilote pour permettre à différents fournisseurs de développer leur expertise en vue de projets futurs.

L'électrification du transport est un élément clé du Plan pour une économie verte, avec l'objectif que les autobus électriques représentent 65 % de l'ensemble des autobus scolaires en circulation au Québec en 2030.

Hydro-Québec souhaite être un catalyseur pour soutenir la transition énergétique et s'est donné comme mission de repenser la mobilité afin de la rendre plus durable. Elle compte y arriver en accélérant l'électrification des transports individuels, collectifs et de marchandises, en étendant l'accès aux infrastructures de recharge ainsi qu'en simplifiant l'accès à des moyens de transport verts.

Citations

« Hydro-Québec est dans une position unique pour soutenir les transporteurs dans l'électrification de leurs parcs de véhicules, et elle souhaite mettre à contribution son expertise en matière de déploiement et de gestion des infrastructures de recharge, ainsi que son savoir-faire en lien avec la gestion énergétique. »

Simon Racicot-Daignault, pdg d'InnovHQ

« Autobus Groupe Séguin est un partenaire de premier plan et un précurseur de son industrie. Ce projet de collaboration nous permettra de bien comprendre la réalité des opérateurs de parcs de véhicules afin de trouver des solutions avec eux qui correspondent à leurs besoins et à leurs activités. »

Jeff Desruisseaux, pdg en résidence à InnovHQ

« Pour soutenir la transition de notre entreprise vers l'électrification, nous nous sommes entourés des experts d'Hydro-Québec afin de bénéficier de leurs connaissances. L'expérience que nous allons acquérir avec ce projet pilote sera mise à contribution en partageant notre réalité comme transporteur scolaire afin d'en faire bénéficier nos pairs de l'industrie. »

Stéphane Boisvert, président des Autobus Groupe Séguin

À propos d'Autobus Groupe Séguin

Fondée en 1979 par Gérald Séguin, l'entreprise Autobus Groupe Séguin s'est bâti une réputation enviable dans le domaine du transport scolaire et nolisé. Ses plus de 300 fiers employés aident l'entreprise à desservir sept centres de services scolaires, des collèges privés ainsi qu'une vaste clientèle en transport nolisé pour des activités parascolaires, sportives ou pour toutes autres destinations. L'entreprise située au cœur de Laval dessert le vaste territoire de la grande région métropolitaine comprenant Montréal, Laval et la Rive-Nord.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelable, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie. InnovHQ, filiale d'Hydro-Québec, a été mise sur pied pour stimuler l'innovation et développer des occasions d'affaires afin d'accélérer la transition énergétique. Pour en savoir plus : hydroquebec.com

À propos d'InnovHQ

InnovHQ est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de stimuler l'innovation et de développer des occasions d'affaires afin d'accélérer la transition énergétique. Les percées d'Hydro-Québec en recherche-développement ont conduit à la création de plusieurs filiales qui contribuent activement à soutenir la transition énergétique en développant des produits et des services à valeur ajoutée pour les clients.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec, Jonathan Côté, Relations médias, [email protected], 514 289-3227; Autobus Groupe Séguin, Stéphane Boisvert, CPA, Président, [email protected], 450 622-8242

Liens connexes

https://www.hydroquebec.com/