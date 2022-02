MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'initiative Énergie en commun, lancée en mars 2021 et visant à recueillir les idées de la population dans le cadre de la transition énergétique, Hydro-Québec invite les Québécois et les Québécoises à faire partie de l'évolution de l'entreprise de manière permanente en participant à un panel de consultation citoyenne. Le panel Hydro et moi est une communauté de Québécois et de Québécoises qui seront consultés sur une base régulière afin qu'ils et elles partagent leurs points de vue sur différents sujets.

Les personnes qui s'inscrivent au panel auront l'occasion d'influencer des décisions et des orientations d'Hydro-Québec en partageant leurs expériences et leurs opinions dans le cadre de consultations. Les panélistes contribueront ainsi à façonner l'avenir énergétique du Québec et permettront à Hydro-Québec de mieux desservir sa clientèle.

« L'engouement de la population face à l'initiative Énergie en commun, et l'ambition démontrée dans les idées soumises nous encouragent aujourd'hui à inclure les Québécois et les Québécoises dans nos réflexions tout au long de l'année et sur des sujets qui toucheront différents aspects des activités d'Hydro-Québec à court et à long terme. Nous sommes à l'écoute, et nous invitons tous ceux et celles qui souhaitent réfléchir avec nous à l'avenir énergétique de la province à participer au panel Hydro et moi », Julie Boucher, vice-présidente - Expérience client, communications et relations avec les communautés.

Les consultations, qui se feront généralement par le biais de questionnaires Web, porteront sur des thèmes variés en lien avec la mission et les activités d'Hydro-Québec, par exemple :

les besoins et les attentes quant au développement de nouveaux produits ou services ;

les habitudes en matière d'efficacité énergétique ;

ce qui motive ou freine les personnes à adopter de nouveaux comportements ;

les opinions à propos de projets d'Hydro-Québec ;

l'intérêt quant aux programmes d'efficacité énergétique d'Hydro-Québec ;

l'évolution des perceptions concernant les enjeux liés à la transition énergétique.

Toute personne de 18 ou plus qui réside au Québec peut s'inscrire au panel Hydro et moi. La participation au panel donne également la chance de gagner des prix et d'accéder à de l'information en primeur sur les projets à venir d'Hydro-Québec.

