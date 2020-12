Hydro-Québec lance EVLO, une filiale spécialisée en systèmes de stockage d'énergie

Ces systèmes sont destinés principalement aux producteurs, aux transporteurs et aux distributeurs d'électricité ainsi qu'aux marchés commercial et industriel de moyenne et grande échelle. Grâce à leur conception modulaire, les systèmes de stockage EVLO MC répondent à une vaste gamme de besoins. Les systèmes de stockage EVLO incluent des logiciels de commande et de gestion de l'énergie.

« Le stockage d'énergie sera au cœur de la transition énergétique, affirme Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Nous croyons fermement que le savoir-faire que le Québec a acquis dans le domaine des batteries permettra de soutenir le développement des énergies solaire et éolienne. Nos produits offrent aussi des possibilités intéressantes pour les réseaux électriques existants, entre autres pour la gestion des pointes de consommation. »

Mise en valeur du savoir-faire québécois

La technologie commercialisée par EVLO est le fruit de plus de 40 années de recherche- développement sur les matériaux de batterie par Hydro-Québec, qui possède plus de 800 brevets dans ce domaine. Les systèmes de stockage EVLO ont été mis à l'épreuve en conditions réelles d'exploitation dans le réseau d'Hydro-Québec, non seulement pour l'écrêtage des pointes de consommation au poste de Hemmingford, en Montérégie, mais aussi dans le réseau autonome de Quaqtaq, dans le Nord-du-Québec, où ils ont été soumis à des conditions climatiques extrêmes. La technologie est également en déploiement à Lac-Mégantic, dans le cadre du projet de microréseau, ainsi qu'au parc solaire d'Hydro-Québec, à La Prairie.

Des produits sécuritaires et écoresponsables

Sur le plan de la composition chimique, les batteries au phosphate de fer lithié (LFP) d'EVLO sont beaucoup plus sécuritaires que les batteries au lithium-ion traditionnelles en raison de leur structure moléculaire, qui procure une sécurité intrinsèque contre l'emballement thermique. Elles possèdent aussi une empreinte environnementale plus faible, puisqu'elles sont fabriquées à partir de matières premières abondantes et non toxiques, et qu'elles peuvent être recyclées selon un processus qui permet de récupérer et de réutiliser 99 % des matériaux actifs. Les systèmes EVLO sont par ailleurs exempts de terre rares et de cobalt.

Des systèmes adaptés aux besoins évolutifs des réseaux électriques modernes

Grâce au savoir-faire d'Hydro-Québec en matière d'exploitation, de conduite et de simulation de réseaux électriques, EVLO est en mesure de développer des produits et d'offrir des services qui répondent à la réalité spécifique des producteurs et des distributeurs d'électricité, un avantage concurrentiel important.

Un premier projet de stockage d'envergure à l'international

EVLO annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente avec Innergex énergie renouvelable inc. dans le cadre du projet Tonnerre, en France. Ce projet prévoit la mise en service, en 2021, d'un système de stockage de 9 mégawattheures (MWh) dans le réseau de RTE, le Réseau de transport d'électricité de France, en vertu d'un contrat à long terme conclu entre RTE et Innergex. Le projet Tonnerre permettra de répondre aux besoins de capacité du réseau électrique français.

« Tonnerre est le premier projet autonome de batteries d'Innergex pour répondre à des besoins de capacité et nous sommes heureux de nous allier avec Hydro-Québec pour déployer l'expertise de chez nous à l'international, a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. Le stockage joue un rôle clé dans la croissance des énergies renouvelables à l'échelle mondiale et est un vecteur de croissance pour Innergex. »

