Hydro-Québec : la privatisation des services d'électricité est une réalité

MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Radio-Canada vient d'apprendre que le géant de l'aluminium Rio Tinto développera un grand parc d'éoliennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour répondre à ses propres besoins. À l'instar du projet TES en Mauricie avec de l'énergie éolienne et solaire pour les besoins de sa production d'hydrogène, la mode est aux projets de privatisation de la production d'électricité.

« La CAQ nous parle. Écoutons-la! Ils nous disent haut et fort que la production de l'énergie n'est plus la chasse gardée de la société d'État. La privatisation de la production d'électricité au Québec est une réalité et les conséquences sur l'ensemble des citoyennes et citoyens du Québec seront inexorables », de dénoncer Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Récemment, les syndicats d'Hydro-Québec affiliés au SCFP ont sonné l'alarme en lançant une campagne publique afin d'entamer la conversation sur les impacts de la privatisation d'Hydro-Québec.

« Détenir un monopole public sur les actifs de production d'électricité a l'effet d'un levier sur le développement socioéconomique. La rente économique retourne à l'ensemble des actionnaires d'Hydro-Québec, qui sont les personnes citoyennes québécoises. Le coût d'opportunité de se priver de ces avoirs est gigantesque », de rappeler Pierre-Guy Sylvestre, économiste au SCFP-Québec.

Les syndiqué(e)s craignent que le projet de loi qui sera présenté cet hiver par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, ouvre la porte à un plus grand nombre de projets privés de production et de transport d'électricité.

« C'est laisser le loup entrer dans la bergerie. Les entreprises privées ont pour objectif de faire des profits. L'électricité produite au privé coûtera plus cher à Hydro-Québec, qui devra refiler la facture à ses clients, nous, les Québécois et Québécoises. Il faut se réveiller! », conclut Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

La campagne du SCFP peut être consultée ici : https://scfp.qc.ca/nos-energies-a-nous/

Comptant plus de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

