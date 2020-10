MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les personnes qui étaient responsables d'un abonnement entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 et qui ne sont plus clientes d'Hydro-Québec pourraient avoir droit à un crédit sous forme de chèque.

En effet, en janvier dernier, Hydro-Québec a commencé à accorder des crédits en vertu de la Loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité. Celle-ci prévoit notamment la remise accélérée à la clientèle d'un montant total de 535 millions de dollars, ce qui correspond en moyenne à 60 $ par client résidentiel.

Pour recevoir un chèque, les personnes qui ne sont plus clientes d'Hydro-Québec doivent se rendre sur notre site web pour confirmer leur adresse actuelle en remplissant le formulaire Demande de crédit.

Nous vous invitons à communiquer avec nos équipes aux Services à la clientèle au 514 385-7252 ou au 1 888 385-7252 si vous avez des questions.

Important message de sécurité

Il est important de savoir qu'en aucun cas Hydro-Québec ne communique avec ses clients par texto. Hydro-Québec invite ses clients à faire preuve d'une grande vigilance et à ne pas cliquer sur les hyperliens que contiennent de tels textos. Il s'agit de messages frauduleux.





