Hydro-Québec inscrit un bénéfice net de 1,5 G$ au premier trimestre de 2020

MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Pour la période de trois mois terminée le 31 mars, Hydro-Québec a enregistré un bénéfice net de 1 525 M$ en 2020, comparativement à 1 774 M$ en 2019. Rappelons que, l'an dernier, l'entreprise avait inscrit l'une des meilleures performances de son histoire pour un premier trimestre.

« Les températures de l'hiver 2020 ont été plus douces que celles de l'hiver 2019, ce qui s'est traduit par un recul de nos ventes d'électricité au Québec et de nos exportations nettes », explique Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière et du risque d'Hydro-Québec. « Par ailleurs, il faut s'attendre à ce que les répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19 se fassent sentir au cours des prochains trimestres. Le ralentissement économique découlant de la crise actuelle nous force en effet à anticiper une diminution des ventes d'électricité sur tous nos marchés. Ainsi, les perspectives financières de l'exercice 2020 mises de l'avant dans le Plan stratégique 2020-2024 devront être revues à la baisse. »

Faits saillants du trimestre

Marché du Québec

Températures plus douces à l'hiver 2020 (supérieures de 3 ˚C à celles de l'hiver 2019)



Diminution de 81$ de la facture d'électricité pour la période de janvier à mars dans le cas d'une maison unifamiliale moyenne



Accroissement de 1,8 TWh de la demande de base (qui exclut l'effet des températures), notamment dans le secteur des grands clients industriels

Marchés hors Québec

Volume d'exportations nettes : 8,7 TWh



Prix moyen obtenu à l'exportation : 4,9 ¢/kWh, contre 5,1 ¢/kWh au premier trimestre de l'an dernier



Impact négatif de la baisse des prix du marché atténué par l'incidence positive des stratégies de commercialisation et de gestion des risques de l'entreprise

Activités de financement

Deux émissions d'obligations à taux fixe échéant en 2055, à un coût de 2,27 %



Montant recueilli : 1,4 G$

Sur le marché du Québec, les ventes nettes d'électricité ont diminué de 107 M$ par rapport à celles du premier trimestre de 2019. Cette baisse résulte principalement de l'effet conjugué de deux facteurs. D'une part, les ventes d'électricité ont reculé de 243 M$ du fait surtout des températures douces de l'hiver 2020, dont l'incidence a été atténuée par une progression de la demande de base, notamment dans le secteur des grands clients industriels. D'autre part, les achats externes d'électricité et de combustible d'Hydro-Québec Distribution ont diminué de 95 M$, en raison de la production moins élevée des installations éoliennes sous contrat.

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité d'Hydro-Québec Production ont baissé de 91 M$. Leur volume a atteint 8,7 TWh, soit 1,3 TWh de moins que les 10,0 TWh enregistrés au premier trimestre de 2019. Ce recul découle essentiellement du fait que, sous l'effet des températures, la demande et les prix ont été plus faibles sur les marchés d'exportation. La diminution des prix du marché a toutefois été atténuée par l'incidence favorable des stratégies de commercialisation et de gestion des risques de l'entreprise.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 738 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des trois premiers mois de 2020. Les travaux sur le chantier de la Romaine-4, en Minganie, ont continué de progresser. L'entreprise a également poursuivi ses investissements visant à fiabiliser et à pérenniser ses actifs de production, de transport et de distribution.

