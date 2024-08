Hydro-Québec fait le point sur les pannes d'électricité causées par la tempête Debby

MONTRÉAL, le 10 août 2024 /CNW/ - Près de 300 équipes sont aujourd'hui à pied d'œuvre afin de rétablir le service aux clientes et clients toujours privés d'électricité. Des équipes sont en déplacement entre les régions pour accélérer le rétablissement et nous faisons appel aussi à des entrepreneurs externes pour prêter main-forte.

Au plus fort de l'événement vendredi vers minuit, on comptait environ 550 000 clientes et clients touchés. Nous prévoyons que la grande majorité des clients auront retrouvé le service d'électricité d'ici la fin de la soirée samedi. Les situations plus complexes dont certaines sont reliées à des enjeux d'accessibilité seront complétées dimanche. Il est à noter que, pour certains clients qui sont en situation d'inondation, il n'est pas possible de les rétablir à ce stade-ci pour des raisons de sécurité.

Une grande partie des pannes d'hier soir et cette nuit ont été causées par de fortes accumulations d'eau et des vents forts. Le travail de nos équipes durant la nuit et ce matin a permis de rétablir le service à plus de 460 000 clientes et clients.

À 13 h 30 aujourd'hui, il reste environ 75 000 ménages en panne, principalement dans les régions suivantes :

Estrie : environ 37 000 clients et clientes

Montérégie : environ 11 000 clients et clientes

Chaudière-Appalaches : environ 6 300 clients et clientes

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le bilan par région d'Info-pannes. Nous incitons nos clients et clientes à prévoir des solutions de rechange en cas de dépassement des délais indiqués sur la carte.

Important message de sécurité

Il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol ou d'objets qui seraient en contact avec notre réseau. Nous invitons les gens à appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

En cas d'inondation, si l'eau n'a pas encore commencé à envahir le sous-sol, coupez le courant dans toute la maison afin d'écarter tout danger d'électrisation ou d'incendie, pour ce faire :

1. Assurez-vous que vous n'avez pas les pieds sur un plancher humide et que vous n'êtes pas appuyé contre un objet métallique.

2. Faites basculer l'interrupteur principal à la position d'arrêt.

Si l'eau commence à envahir le sous-sol, ne touchez à rien! Communiquez immédiatement avec Hydro-Québec au 1 800 790-2424 pour faire interrompre le service au compteur ou au poteau.

SOURCE Hydro-Québec

Information : Relations avec les médias, Hydro-Québec, 514 289-5005 (option 2), [email protected]