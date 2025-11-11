Hydro-Québec fait le point sur les pannes d'électricité causées par la neige lourde

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Près de 1 000 travailleuses et travailleurs sont présentement à pied d'œuvre afin de rétablir le service aux clientes et clients privés d'électricité le plus rapidement possible.

Ces pannes surviennent alors que des accumulations de 15 à 30 cm de neige ont été observées dans plusieurs régions du Québec depuis hier soir. Cette neige lourde a causé des dommages aux arbres près de notre réseau, entraînant des pannes. Comme plusieurs arbres ont encore leurs feuilles, le poids des feuilles mouillées et de la neige casse certaines branches plus fragiles, qui entrent en contact avec le réseau électrique.

Au plus fort de l'événement mardi matin, on comptait environ 395 000 adresses touchées. Nous prévoyons qu'une majorité de ces clients auront retrouvé le courant d'ici la fin de la journée.

À 17 h aujourd'hui, le service a été rétabli pour plus de 50 % de la clientèle touchée. En effet, il y a environ 195 000 ménages en panne, principalement dans les régions suivantes :

Montérégie : environ 73 000 clients et clientes

Lanaudière : environ 44 000 clients et clientes

Saguenay - Lac-Saint-Jean : environ 29 000 clients et clientes

Malheureusement, en raison du nombre d'endroits où nos équipes doivent intervenir et des conditions météo et routières qui compliquent le travail de nos équipes, plusieurs pannes seront plus longues à réparer. Il s'agit parfois de cas plus complexes, qui demandent davantage de travaux.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le bilan par région d'Info-pannes . Les délais de rétablissement sont affichés pour toutes les pannes. Toutefois, en raison de l'ampleur de l'événement, il est possible qu'ils soient réévalués en fonction de l'évolution de la situation. Nous incitons nos clients et clientes à prévoir des solutions de rechange en cas de dépassement des délais indiqués sur la carte.

Important message de sécurité

Il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol ou d'objets qui seraient en contact avec notre réseau. Nous invitons le public à appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

De plus, il ne faut absolument pas utiliser à l'intérieur des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecue). Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.

