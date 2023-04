MONTRÉAL, le 10 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, près de 1600 travailleuses et travailleurs sont à pied d'œuvre afin de rétablir le service aux clientes et clients toujours privés d'électricité. Depuis le début de la tempête de pluie verglaçante, plus de 95 % de la clientèle impactée a retrouvé le courant.

À 9 h aujourd'hui, il reste environ 38 000 ménages en panne, principalement dans les régions suivantes :

Montréal : environ 24 000 clients et clientes

Outaouais : environ 6 000 clients et clientes

Montérégie : environ 5 000 clients et clientes

Laval : environ 3 000 clients et clientes

Au total, près de 1 125 000 clientes et clients ont été touchés depuis mercredi en raison de l'importante tempête de verglas qui a touché plusieurs régions du Québec. À certains endroits, on observait jusqu'à 30 mm de verglas, faisant tomber des arbres ou larges branches sur notre réseau de distribution d'électricité.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le bilan par région d'Info-pannes . Si la tempête de verglas a endommagé le mat électrique d'une résidence, notez que les travaux de réparation doivent être effectués par un maître électricien certifié. Ces travaux peuvent être réalisés avant le passage des équipes d'Hydro-Québec afin d'accélérer le rétablissement du courant.

Important message de sécurité

Il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol ou d'objets qui seraient en contact avec notre réseau. Nous invitons les gens à appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

De plus, il ne faut absolument pas utiliser à l'intérieur des résidences des appareils d'éclairage ou de chauffage d'appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecue). Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec, 514 289-5005