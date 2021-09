MONTRÉAL, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les autorités de l'État de New York ont sélectionné le projet Champlain Hudson Power Express (CHPE) pour la livraison d'hydroélectricité au cœur de la ville de New York. Cet apport de 1 250 mégawatts (MW) d'énergie propre - de quoi alimenter plus d'un million de foyers - remplacera progressivement, dès 2025, les énergies fossiles qui représentent actuellement plus de 85 % des approvisionnements en électricité de la région.

« Le déploiement du futur réseau de New York grâce à des projets majeurs d'énergie propre comme le Champlain Hudson Power Express contribuera à la relance économique de l'État et à un approvisionnement responsable en électricité d'ici 2025 avec des ressources propres et renouvelables comme l'éolien ou l'hydroélectricité du Canada, affirme la présidente et chef de la direction de la NYSERDA, Doreen M. Harris. Nous anticipons le plaisir de travailler avec nos partenaires Hydro-Québec et Transmission Developers pour nous assurer que ce projet conduira à la création d'emplois bien rémunérés pour les New-Yorkais ainsi qu'à des investissements dans des collectivités parmi les moins bien desservies, tout en accélérant notre trajectoire vers un avenir décarboné. »

« L'État de New York fait un pas audacieux vers la décarbonation, affirme la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. En allant de l'avant avec le projet CHPE, il commencera à réduire ses émissions de GES dès 2025 et à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour soutenir la production d'énergie renouvelable sur son territoire, tout en s'assurant que les collectivités locales en tireront des avantages directs. »

« C'est un honneur pour nous que notre projet de câble enfoui, qui a déjà reçu les autorisations nécessaires et qui pourra donc démarrer rapidement, ait été sélectionné parmi d'autres projets importants d'énergie renouvelable pour aider l'État et la Ville de New York à lutter contre les changements climatiques, déclare Don Jessome, chef de la direction de Transmission Developers Inc. (TDI). Nous saluons la gouverneure Hochul, la présidente et chef de la direction de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), Doreen M. Harris, le maire Bill de Blasio, de même que tous les leaders de la Ville de New York, du Sénat, de l'Assemblée et des communautés locales, pour leur engagement à obtenir de nouveaux approvisionnements en énergie propre pour l'État de New York. Nous avons hâte de pouvoir concrétiser les avantages de notre projet, y compris la création d'emplois, de l'air plus pur, de nouvelles recettes fiscales et une activité économique accrue, le plus rapidement possible. »

« Depuis notre investissement initial dans ce projet il y a plus de dix ans, nous avons travaillé de près avec nos partenaires en vue d'élaborer un projet qui sera favorablement accueilli et qui permettra de livrer de l'énergie propre et fiable à l'État de New York, ajoute Bilal Khan, directeur principal de Blackstone Energy Partners. Nous sommes ravis que l'État ait choisi notre projet pour réaliser ses objectifs climatiques ambitieux. »

Réaliser un projet d'énergie verte - en collaboration

Le projet CHPE comporte de nombreux avantages économiques, auxquels s'ajoute la création de deux fonds. Le Fonds pour une économie verte (Green Economy Fund ou GEF), d'une valeur de 40 millions de dollars US, offrira aux résidents des collectivités défavorisées et de première ligne des possibilités de formation aux nouveaux emplois qui découleront de la transition de l'État de New York vers une économie verte. Le Fonds fiduciaire pour l'environnement, d'une valeur de 117 millions de dollars US, vise pour sa part l'amélioration de l'état de santé du lac Champlain, du fleuve Hudson et de la rivière Harlem.

Ce projet innovant de ligne enfouie a reçu la faveur d'un grand nombre de parties prenantes, parmi lesquelles on compte des syndicats, des entreprises, des élus, des municipalités, des organismes environnementaux et des universitaires.

Par ailleurs, le Conseil des Mohawk de Kahnawà:ke, une communauté autochtone située au sud de Montréal, et Hydro-Québec seront copropriétaires de la ligne de transport qui sera construite au Québec et raccordée à la ligne CHPE. La communauté bénéficiera ainsi de retombées économiques pour une période de 40 ans.

Prochaines étapes

Le projet CHPE a été sélectionné pour passer à l'étape de la négociation du contrat au terme du processus d'appel de propositions Tier 4 lancé par la NYSERDA en janvier 2021. Une fois conclu, le contrat sera soumis à la New York Public Service Commission (PSC) pour analyse et approbation. Sous réserve de l'approbation de la PSC, la NYSERDA attendra que le projet ait obtenu tous les permis et toutes les approbations locales voulues, que la construction de la ligne soit terminée et que les livraisons d'électricité à la Ville de New York aient débuté avant de commencer à verser les paiements, ce qui est prévu pour 2025.

À propos du Champlain Hudson Power Express

Le projet CHPE prévoit la construction d'une ligne de transport souterraine et sous-fluviale d'une longueur d'environ 545 km entre la frontière canado-américaine et la ville de New York.

On estime que ce projet, qui a obtenu toutes les autorisations requises de la part des autorités américaines, créera 1 400 emplois durant la phase de construction aux États-Unis. TDI s'est engagée à faire appel à des travailleurs syndiqués.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec est le plus grand producteur d'énergie renouvelable de l'Amérique du Nord. Depuis plusieurs décennies, elle fournit à l'État de New York des approvisionnements fiables en électricité propre qui font d'elle un partenaire énergétique de choix.

À propos de Transmission Developers Inc.

Transmission Developers Inc., entreprise du groupe Blackstone, a consacré une décennie à élaborer méticuleusement, avec les parties prenantes locales, le tracé de 545 km de la ligne CHPE dans l'État de New York. Dans sa partie sous-marine, la ligne souterraine à semi-conducteurs cheminera sous le lac Champlain, le fleuve Hudson et la rivière Harlem ; dans sa partie terrestre, elle longera des voies ferrées et des routes jusqu'à un poste de conversion situé à Astoria, dans le Queens, d'où son énergie carboneutre sera distribuée aux consommateurs de la métropole new-yorkaise.

