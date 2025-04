MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié, sur le marché domestique canadien, l'émission de 750 000 000 $CAN de billets, série 0091, échéant le 1 septembre 2032, en vertu de son Programme canadien de billets à moyen terme.

Les billets porteront intérêt à un taux de 3,55%, payable semestriellement, et seront offerts sur le marché à un prix de 99,843 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 1er septembre 2024. Le rendement est de 3,574%.

Le groupe de preneurs fermes est composé de: Financière Banque Nationale Inc., chef de file, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières Desjardins Inc., co-chefs de file, et BMO Nesbitt Burns Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, La Banque Toronto Dominion, Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., à titre d'autres gérants.

Il s'agit d'une nouvelle émission désignée comme étant la série 0091.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Jean-Hugues Lafleur, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, Hydro-Québec, (514) 289-4772; Caroline Des Rosiers, Attachée de presse, (514) 289-5005, [email protected]