Hydro-Québec et Stelpro s'associent pour développer des appareils intelligents connectés

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Hilo, la nouvelle filiale d'Hydro-Québec, et l'entreprise québécoise Stelpro s'associent pour créer une coentreprise qui aura pour mandat de développer au Québec des appareils connectés pour la maison intelligente afin de contribuer à une gestion efficace de l'utilisation de l'énergie.

Cette coentreprise développera des produits innovants axés sur la gestion de la consommation, comme des thermostats intelligents et d'autres objets connectés, et les fournira aux deux partenaires. Les équipements seront conçus au Québec et fabriqués dans l'une des usines du Groupe Stelpro, à Shawinigan.

Reconnu pour l'excellence du design, de la fabrication et de l'assemblage des thermostats intelligents Maestro ainsi que pour son solide réseau de partenaires de distribution, Stelpro apportera une expertise de pointe à la coentreprise.

Le chauffage représente plus de 50 % de la consommation d'électricité d'une résidence. Les thermostats représentent donc un outil incontournable pour la gestion intelligente de la consommation d'énergie.

Citations :

« La création d'une coentreprise réunissant Hilo et Stelpro est une suite logique de notre volonté de nous positionner comme un acteur significatif de la transition énergétique. Nous sommes fiers de pouvoir mettre à profit notre savoir-faire des 38 dernières années dans le chauffage électrique et les contrôles électroniques et d'ainsi créer les synergies permettant d'offrir des produits et des services innovants pour la maison intelligente qui permettront une gestion efficace de l'utilisation de l'énergie », a souligné Yves Chabot, président de Stelpro.

« Les produits de Stelpro seront au cœur de l'offre d'Hilo pour la maison intelligente. Nous avons choisi de développer ce partenariat avec Stelpro à la suite d'analyses approfondies et rigoureuses des différentes technologies existantes. Stelpro s'est démarquée par la qualité de ses produits et sa capacité de répondre aux besoins des Québécois », a expliqué Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo.

À propos de Stelpro

STELPRO est une entreprise familiale québécoise fondée en 1981, reconnue dans l'industrie du chauffage électrique, des planchers chauffants et des contrôles électroniques. Chef de file nord-américain de son secteur d'activité, STELPRO offre des produits de chauffage de qualité, conçus et fabriqués au Québec alliant performance optimale, utilisation sécuritaire et design novateur. STELPRO emploie 500 personnes et possède une usine à Saint-Bruno-de-Montarville. Elle vend annuellement plus de 1 000 000 d'appareils de chauffage (plinthes électriques, convecteurs, aéroconvecteurs, câbles chauffants, etc.) et 400 000 contrôles électroniques dont son nouveau thermostat intelligent Maestro. L'entreprise est lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada dans la catégorie Reconnaissance Or et figure au palmarès des plus importantes sociétés québécoises du journal Les Affaires.

À propos de Hilo

Hilo est une marque d'Hydro-Québec qui offrira des produits et des services personnalisés à ses clients pour les aider à gérer leur consommation d'électricité plus intelligemment et plus efficacement, en toute simplicité. Dès l'an prochain, Hilo offrira des produits et services pour la maison intelligente qui permettront une gestion efficace de l'utilisation de l'énergie. Par la suite, d'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs des services en énergie pour les entreprises, de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire.

