Hydro-Québec et la Ville de Montréal s'associent pour la préservation du boisé Steinberg et la construction du nouveau poste électrique Hochelaga

MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et la Ville de Montréal franchissent un pas vers la préservation du boisé Steinberg et la construction du poste Hochelaga. En effet, une entente est intervenue entre Hydro-Québec et le propriétaire du terrain au nord du boulevard Hochelaga afin d'y construire un poste de transformation indispensable pour le secteur. La Ville de Montréal pourra ainsi acquérir la partie du boisé Steinberg appartenant à Hydro-Québec et initialement visée par le projet. La transaction permettrait la préservation d'une section de ce boisé.

La Ville confirme son intention de préserver cette section du boisé Steinberg. Les espaces verts dans le secteur se font rares et doivent être protégés le plus possible. Elle achètera également une partie du terrain au nord visé par la transaction d'Hydro-Québec pour prolonger le boulevard de l'Assomption vers le sud.

La construction et la mise en service dans les meilleurs délais du poste Hochelaga sont essentielles au maintien de la qualité du service électrique dans le secteur. Le poste permettra également à Hydro-Québec de faire face à la croissance de la demande d'électricité et soutiendra la décarbonation de l'Est de l'île de Montréal.

« Hydro-Québec sait s'adapter et être à l'écoute de ce qui est important pour les communautés. Dans le cas du poste Hochelaga, il y avait une solution possible d'un point de vue technique, économique, environnemental et préférable d'un point de vue social. C'est possible de le faire ici grâce à notre partenariat avec la Ville, et en s'engageant ensemble envers le développement durable », a souligné Julie Boucher, vice-présidente - Développement durable, relations avec les communautés et communications.

« Cet espace vert préservé, ardemment souhaité par la population riveraine, améliorera la qualité de vie en créant une zone de cohabitation harmonieuse entre le quartier résidentiel et les industries. C'est un investissement substantiel qui montre une fois de plus l'importance que notre administration accorde à l'Est de Montréal et à la protection de la nature en ville. En tant qu'hôte de la COP-15 sur la biodiversité, Montréal agit de manière exemplaire pour la protection de la biodiversité et cette annonce en est une action concrète », a déclaré la responsable de la transition écologique et de l'environnement, Marie-Andrée Mauger.

La transaction devrait se conclure d'ici le printemps prochain de sorte qu'Hydro-Québec pourra finaliser les études techniques et environnementales requises pour le dépôt d'une nouvelle étude d'impact en 2024 et la mise en service du poste en 2028. Des consultations avec le public se dérouleront au cours des prochains mois.

