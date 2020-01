Hydro-Québec et Énergie NB signent des ententes visant l'achat d'électricité et le partage d'expertise

MACTAQUAC, NB, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les pdg d'Hydro-Québec et d'Énergie NB, Éric Martel et Gaëtan Thomas, sont heureux d'annoncer la signature de trois ententes dans le cadre d'une conférence de presse à la centrale hydroélectrique de Mactaquac, près de Fredericton. Ces ententes prévoient l'exportation d'un important volume d'électricité du Québec vers le Nouveau-Brunswick, une collaboration technique pour la réfection des éléments en béton de la centrale de Mactaquac ainsi que l'amorce de discussions sur la construction d'interconnexions additionnelles entre les deux provinces.

Entente d'achat d'électricité

La première entente concerne l'exportation par Hydro-Québec d'un total de 47 TWh d'électricité vers le Nouveau-Brunswick d'ici 2040. Ces exportations transiteront par des interconnexions en place. Le Nouveau-Brunswick importe de l'électricité québécoise depuis 2012, et les nouveaux approvisionnements s'ajouteront à ceux visés par l'entente d'achat d'électricité actuelle.

Au cours des prochaines années, Hydro-Québec aura suffisamment d'énergie disponible afin de poursuivre ses initiatives vers les marchés voisins, une quantité suffisante pour alimenter annuellement plus de 4 millions de foyers.

Collaboration technique à la centrale hydroélectrique de Mactaquac

La deuxième entente vise une collaboration technique entre Hydro-Québec et Énergie NB pour une partie de la réfection de la centrale hydroélectrique de Mactaquac (sous réserve des approbations réglementaires), afin de prolonger la vie utile de la centrale au moins jusqu'en 2068.

Depuis les années 1980, Énergie NB constate que les éléments en béton de la centrale et de l'évacuateur de crues de l'aménagement de Mactaquac subissent une réaction chimique qui provoque le gonflement et la fissuration du béton. Cette réaction, appelée réaction alcaline des agrégats (RAA), compromet la durée de vie utile de la centrale et exige d'importants travaux de réparation et de maintenance chaque année.

Au fil des ans, Hydro-Québec a acquis une expertise qui permettra de réduire les impacts de ce problème et de pérenniser les infrastructures touchées. L'entreprise offrira des services-conseils, réalisera les travaux de conception et assurera la supervision technique du projet.

Discussions sur la construction d'interconnexions additionnelles

La troisième entente prévoit l'amorce de discussions sur la construction d'interconnexions additionnelles entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, dans le but d'accroître les exportations d'électricité vers les provinces atlantiques et les États-Unis.

L'augmentation de la capacité de transit entre les deux réseaux permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le nord-est du continent en remplaçant des combustibles fossiles par de l'hydroélectricité propre. De plus, la fiabilité des deux réseaux s'en trouverait améliorée.

Citations

« Grâce à l'expansion considérable de notre parc de production, Hydro-Québec a beaucoup d'énergie disponible dès maintenant et nous sommes ravis de contribuer aux approvisionnements en énergie propre du Nouveau-Brunswick pour les deux prochaines décennies », a expliqué Éric Martel, pdg d'Hydro-Québec. « De plus, nous sommes très fiers que notre expertise aidera Énergie NB à maintenir la centrale de Mactaquac en exploitation au moins jusqu'en 2068. »

« Nous sommes très heureux de consolider notre partenariat fructueux et de longue date avec nos voisins du Québec », a déclaré Gaëtan Thomas, président et chef de la direction d'Énergie NB. « Non seulement le Nouveau-Brunswick et les provinces atlantiques disposeront d'une plus grande quantité d'énergie propre, mais l'expertise d'Hydro-Québec en matière d'atténuation du RAA conduira à d'importantes économies dans le cadre du projet de réfection de la centrale de Mactaquac ».

