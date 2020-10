Les plateformes de cosimulation ont pour but d'améliorer l'efficacité des méthodologies d'essai virtuel qui servent à valider et à vérifier le comportement global de systèmes complexes mettant en œuvre plusieurs technologies, notamment l'électrotechnique, les télécommunications, les automatismes, la mécanique et l'analyse thermique.

Il s'agit d'un projet ambitieux qui promet de multiples bénéfices : réduire les temps de conception et de mise en service en détectant les défaillances précoces, entre autres ; améliorer la collaboration entre les équipes d'ingénierie grâce à des échanges autour d'une même plateforme ; accroître la qualité des essais réalisés pour optimiser le système électrique de bout en bout.

« Cette entente avec le CRHQ, chef de file en innovation dans le domaine des réseaux électriques intelligents, représente pour nous une occasion de concrétiser notre expérience reconnue en matière d'interopérabilité de modèles de simulation numérique sous forme de solutions logicielles collaboratives pour les concepteurs de demain », affirme Thierry Roudier, président et fondateur d'E-Sim Solutions.

« Avec cette entente, Hydro-Québec appuie une petite entreprise du Québec et se projette dans l'avenir en élaborant de solutions pour la simulation et l'analyse de réseaux électriques capables de soutenir la transition énergétique et de tirer avantage de la transition numérique, tout en réduisant les risques potentiels liés à la cybersécurité et à la fiabilité de réseaux de plus en plus complexes », affirme Jean Matte, Directeur principal du Centre de recherche d'Hydro-Québec.

À propos d'E-Sim Solutions

E-Sim Solutions est une entreprise canadienne qui offre des solutions logicielles favorisant la collaboration et l'échange entre les équipes d'ingénierie au sein de votre entreprise et avec vos partenaires d'affaires. Aujourd'hui, la conception de produits ou de systèmes complexes, particulièrement aux étapes de la modélisation et de la simulation, exige que des ingénieurs de nombreux domaines collaborent très tôt dans le cycle de vie d'un produit. Du fait de la diversité technique et du nombre de personnes-ressources, il est souvent difficile d'obtenir de façon efficace les informations nécessaires au développement de chacun des sous-systèmes qui composent le produit final.

Une collaboration efficace devient donc un enjeu essentiel de performance pour la plupart des entreprises. Dans cette optique, E-Sim Solutions conçoit des solutions en modélisation et en simulation alliant la facilité d'utilisation avec une conception axée sur l'expérience utilisateur, de même qu'avec une interopérabilité dynamique entre les modèles qui favorise l'intégration de vos procédés et outils de simulation.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique. Le Centre de recherche d'Hydro-Québec fait de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique. Depuis sa création en 1967 sous l'appellation Institut de recherche d'Hydro-Québec, son personnel a obtenu des centaines de brevets et publié des milliers d'articles.

