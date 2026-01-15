MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié, sur le marché domestique canadien, l'émission de 750 000 000 $CA de billets, série 0092, échéant le 1er septembre 2033, en vertu de son Programme canadien de billets à moyen terme.

Les billets porteront intérêt à un taux de 3,60 %, payable semestriellement, et seront offerts sur le marché à un prix de 100,182 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 1er mars 2026. Le rendement est de 3,572 %. Les billets seront émis et livrés en date de la clôture prévue le 19 janvier 2026.

Le groupe de preneurs fermes est composé de : Financière Banque Nationale Inc., à titre de chef de file, La Banque Toronto Dominion et Valeurs Mobilières Desjardins Inc., à titre de co-chefs de file, BMO Nesbitt Burns Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., à titre d'autres gérants.

Il s'agit de la première réouverture des billets, série 0092, émis initialement le 15 janvier 2026 et la valeur nominale globale des billets de cette série s'élève maintenant à 1 500 000 000 $CA.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Paule Veilleux-Turcotte, Attachée de presse, (514) 289-5005, [email protected]