MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié, sur le marché domestique canadien, l'émission de 750 000 000 $CAN de billets, série 0091, échéant le 1 septembre 2032, en vertu de son Programme canadien de billets à moyen terme.

Les billets porteront intérêt à un taux de 3,55%, payable semestriellement, et seront offerts sur le marché à un prix de 99,404 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 1er mars 2025. Le rendement est de 3,647%.

Le groupe de preneurs fermes est composé de: Financière Banque Nationale Inc., chef de file, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières Desjardins Inc., co-chefs de file, et, BMO Nesbitt Burns Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, La Banque Toronto Dominion, Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., à titre d'autres gérants.

Il s'agit de la deuxième réouverture des billets, série 0091, émis initialement le 24 février 2025 et la valeur nominale globale des billets de cette série s'élève maintenant à 2 250 000 000 $CAN.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Maxime Aucoin, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, Hydro-Québec, (514) 289-6325; Caroline Des Rosiers, Attachée de presse, (514) 289-5005, [email protected]