/R E P R I S E -- Hydro‑Québec s'associe à l'Agence internationale de l'énergie pour faire avancer l'efficacité énergétique/

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) tiendra la 11e Conférence mondiale annuelle sur l'efficacité énergétique au Palais des congrès de Montréal, les 29 et 30 juin. Hydro‑Québec agit à titre de partenaire de l'événement, qui réunira des ministres, des hauts fonctionnaires, des experts et des représentants de l'industrie du monde entier autour d'un objectif commun : accélérer les progrès en efficacité énergétique.

La conférence mettra en lumière le rôle central de l'efficacité énergétique comme levier de développement durable et de résilience énergétique. Les discussions porteront notamment sur les politiques publiques, les innovations technologiques et les meilleures pratiques permettant d'optimiser l'utilisation de l'énergie dans tous les secteurs de l'économie.

« Dans un contexte de forte croissance de la demande en électricité, l'efficacité énergétique est un levier incontournable. Accueillir cette conférence à Montréal nous permet de mettre en valeur l'expertise d'ici, de nous inspirer des meilleures pratiques à l'échelle internationale et d'accélérer, avec nos partenaires, le déploiement de solutions concrètes. » - Dave Rhéaume Vice‑président exécutif - Stratégie énergétique et réglementaire et activités industrielles Hydro-Québec.

Rappelons que l'efficacité énergétique est une des priorités du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Nous avons l'ambition de réduire l'équivalent de la consommation énergétique d'une maison sur quatre à l'horizon de notre plan, soit l'équivalent de 21 TWh. Pour y arriver, nous investirons 1 milliard de dollars par année d'ici 2035.

La tenue de cette conférence à Montréal -- une première en Amérique du Nord -- met en valeur le savoir‑faire québécois sur la scène internationale et la collaboration entre les acteurs publics et privés afin de relever les défis énergétiques actuels. Elle s'inscrit également dans une réflexion plus large sur l'optimisation des ressources énergétiques et sur la nécessité d'adopter collectivement des solutions durables et responsables à long terme.

Cet événement constitue une occasion privilégiée de partager des expertises et de faire progresser des initiatives concrètes en efficacité énergétique, comme le Mouvement pour une utilisation stratégique et efficace de l'énergie (MUSE), récemment lancé au Québec.

*L'Agence internationale de l'énergie est une organisation intergouvernementale autonome qui fournit des analyses, des données et des recommandations afin de soutenir des politiques énergétiques sûres, durables et abordables.

SOURCE Hydro-Québec

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