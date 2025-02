MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Au terme de l'évaluation rigoureuse de neuf scénarios, Hydro-Québec confirme qu'elle retient le terrain de BAnQ pour son futur poste électrique dans le Quartier latin à Montréal. Le résultat de ces analyses a été communiqué aux médias lors d'une séance d'information.

Plusieurs scénarios étudiés en détails

Chacun des scénarios a fait l'objet d'une évaluation multidisciplinaire selon une cinquantaine de critères. Voici un résumé des conclusions de nos analyses pour chaque scénario :

Scénarios Conclusions des analyses réalisées Possible? A : Terrain de BAnQ et

scénario souterrain La dimension du terrain permet la

construction du poste, et l'emplacement

permet le raccordement au réseau souterrain.

Une équipe est chargée d'évaluer les possibilités

d'aménagement en souterrain. Oui B : Viaduc entre Sherbrooke

et Ontario Ce scénario nécessite l'élargissement du

viaduc et la fermeture de la rue Berri et a

un impact sur les rues adjacentes, ce qui n'est

pas envisageable pour la ville. Non C : Terrain de l'ancien Îlot

voyageur (incluant une variante

intégrée au projet de logements) La Ville de Montréal a l'intention d'y construire

des logements abordables. Après analyse, les deux

projets ne peuvent pas être combinés. Non D : Terrain au coin de Saint-Hubert

et Ontario Il est impossible d'y implanter 64 départs de lignes

souterraines. Non E : Poste en deux bâtiments combinant

le terrain de BAnQ et le terrain au coin

de Saint-Hubert et d'Ontario Il est impossible d'implanter 64 départs de lignes

souterraines avec cette configuration et des contraintes

de construction majeures sont associées au tunnel de

raccordement entre les deux terrains. Non F : Poste en deux bâtiments combinant

le terrain de BAnQ et le terrain du poste

Berri actuel Des contraintes majeures de construction sont associées

au tunnel de raccordement entre les deux terrains en raison

de la présence d'un égout collecteur sous la rue Ontario. Non G : Poste en deux bâtiments combinant

le terrain du poste Berri actuel et le terrain

au coin de Saint-Hubert et d'Ontario Il est impossible d'implanter 64 départs de lignes souterraines

avec cette configuration et des contraintes de construction majeures

sont associées au tunnel de raccordement devant passer sous le métro. Non H : Institut des Sourdes-Muettes L'Institut est un immeuble de grande valeur patrimoniale qui date

de 1864. L'espace disponible est insuffisant et de forme irrégulière.

La construction d'un poste aurait exigé la démolition partielle ou totale

du bâtiment patrimonial. Non I : Petits postes en trois bâtiments combinant

les terrains du poste actuel, de l'Institut des

Sourdes-Muettes et de BAnQ Contraintes de construction majeures pour la construction de tunnels

reliant les trois postes. Complexité d'aménagement de cinq sorties

d'urgence pour ces tunnels. La superficie totale serait supérieure à

celle du scénario A. Non

À la lumière de ces résultats, le seul scénario plausible est celui de la construction du nouveau poste Berri sur le terrain de BAnQ, soit le scénario A.

Prochaines étapes

Hydro-Québec poursuivra donc ses démarches auprès de BAnQ pour l'acquisition du terrain adjacent à la Grande Bibliothèque. En parallèle, elle travaillera sur différents leviers pour élaborer le meilleur projet possible pour le quartier.

D'abord, nous travaillerons à réduire autant que possible l'empreinte au sol du futur poste.

Ensuite, une équipe a été mise en place pour évaluer les possibilités d'aménagement en souterrain.

De plus, nous serons à l'écoute de toutes les propositions du public au cours de la consultation, que ce soit sur l'aspect visuel du poste ou sur les occasions que nous pourrions saisir dans le contexte du projet. Une page Web interactive permet à la population de soumettre des commentaires en tout temps.

À la suite de cette consultation, nous lancerons un concours d'architecture en intégrant les suggestions reçues. Nous avons confiance que nos talents québécois sauront innover et proposer un projet dont nous serons fiers tant pour le rôle qu'il jouera dans la décarbonation que pour la qualité de son architecture.

Enfin, nous travaillerons de manière audacieuse avec nos partenaires. Par exemple, nous réserverons des espaces dans le futur poste à BAnQ, répondant ainsi à leur besoin d'espace pour de l'entreposage. En effet, le bâtiment du futur poste abritera deux étages complets exclusivement consacrés à l'entreposage des collections et des documents de BAnQ. Cet engagement permettra à l'institution de poursuivre sa mission, soit de rassembler, traiter, conserver et mettre en valeur le patrimoine documentaire québécois et une vaste collection de documents dans tous les domaines.

Notons également qu'un comité tripartite Hydro-Québec - BAnQ - Ville de Montréal s'assurera de la concertation entre les partenaires tout au long du développement du projet.

