MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Hydro-Québec lance de nouveaux appuis financiers destinés à soutenir les clients résidentiels et d'affaire qui veulent installer des panneaux solaires.

L'aide financière sera de 1000 $ par kW installé couvrant jusqu'à concurrence de 40 % des coûts admissibles d'un projet, soit en moyenne entre 5000 $ et 6000 $ pour un client résidentiel et environ 45 000 $ pour une entreprise. L'objectif est d'aider les clients d'Hydro-Québec qui souhaitent devenir autoproducteurs à réduire la période de retour sur investissement qui est présentement de 25 à 30 ans à environ 10 à 12 ans.

Cette annonce s'inscrit dans l'approche solaire évolutive d'Hydro-Québec visant à atteindre 3000 MW de solaire au Québec à l'horizon 2035 dans un contexte de croissance soutenue de la demande d'électricité.

Clientèle résidentielle

Les clientes et clients résidentiels peuvent soumettre leurs demandes d'aide financière dès maintenant par l'entremise de la plateforme LogisVert. Les panneaux solaires doivent avoir été installés à partir du 30 juin 2025 et répondre aux conditions d'admissibilité du programme.

Clientèle affaires

Pour la clientèle affaires, les demandes d'appuis financiers devront être déposées dans l'outil OSE du programme Solutions Efficaces. Les panneaux solaires devront avoir été achetés après le lancement officiel du programme, soit le 31 mars 2026 et les projets devront répondre aux exigences techniques et administratives applicables.

Les clients résidentiels ou affaires qui le désirent pourront adhérer à l'option tarifaire de Mesurage net afin d'injecter leurs surplus d'électricité sur le réseau d'Hydro-Québec et d'obtenir en échange des crédits sous forme de kilowattheures (kWh), qui pourront être consommés plus tard. Rappelons qu'au cours des derniers mois, la capacité maximale d'autoproduction de cette option tarifaire a été multipliée par 20, passant de 50 kW à 1 MW.

Exigences techniques d'admissibilité

Les nouveaux appuis financiers permettront de soutenir des projets conformes aux normes les plus élevées, tout en favorisant une implantation harmonieuse et sécuritaire.

Pour être admissibles aux appuis financiers, toutes les installations photovoltaïques devront avoir obtenu une autorisation officielle de raccordement au réseau d'Hydro-Québec.

Les panneaux solaires devront également respecter certaines normes de conformité mentionnées sur des sites des programmes LogisVert pour la clientèle résidentielle et l'outil OSE du programme Solutions Efficaces pour la clientèle affaires.

SOURCE Hydro-Québec

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