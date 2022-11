MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La vigilance d'Hydro-Québec a donné lieu à une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) visant un ancien employé du Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie (CEETSE) d'Hydro-Québec. Les premières étapes du dossier ont été menées avec diligence par l'équipe de la sécurité d'entreprise qui a rapidement communiqué avec les organisations compétentes compte tenu de l'ampleur des enjeux relevés.

L'employé était chercheur au CEETSE et effectuait des travaux liés aux matériaux de batterie. Il n'avait pas accès à des renseignements relatifs à la mission de base d'Hydro-Québec. L'ensemble de ses accès lui ont été retirés dès les premiers soupçons. Il a finalement été congédié pour manquements graves au Code d'éthique de l'entreprise.

« Nos mécanismes de détection et d'intervention ont permis à nos enquêteurs de porter le dossier à l'attention de la GRC, avec qui nous avons collaboré de près. Aucune organisation n'est à l'abri d'une telle situation et nous devons donc constamment demeurer vigilants et transparents et ne tolérer aucun manquement au Code d'éthique », a affirmé Dominic Roy, directeur principal responsable de la sécurité d'entreprise à Hydro-Québec.

Le CEETSE se consacre à la recherche et au développement dans le domaine des matériaux de batterie. Il développe des technologies avancées pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage de demain.

Hydro-Québec compte sur une équipe expérimentée en sécurité d'entreprise et met en place des mesures de prévention et de détection selon les meilleures pratiques de son secteur. Elle collabore également avec un vaste réseau de partenaires afin de protéger ses activités.

