OTTAWA, ON, le 29 juill. 2023 /CNW/ - Depuis 6h30 ce matin, près de 4,600 clients sont toujours privés d'électricité dans la ville d'Ottawa à la suite d'une série d'orages violents et d'éclairs qui ont frappé la région de la capitale nationale hier. Nos équipes ont rétabli le courant à 9,000 clients depuis hier.

Bien que le pire des conditions météorologiques soit passé et que plusieurs clients aient été rétablis, Hydro Ottawa indique que le rétablissement de l'électricité prendra plusieurs jours en raison de l'étendue des dommages causés par les lignes électriques et les arbres tombés au sol

Les équipes d'Hydro Ottawa continuent d'effectuer des réparations et de rétablir le courant pour les clients touchés par les tempêtes du 28 juillet 2023. (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

À l'heure actuelle, il y a encore de grandes poches de clients sans électricité, ainsi que de nombreuses petites zones touchées qui prendront malheureusement plus de temps à atteindre pour les équipes d'Hydro Ottawa. La priorité est donnée aux réparations qui posent de sérieux risques pour la sécurité et au rétablissement de l'électricité dans les infrastructures essentielles telles que les services d'urgence, les hôpitaux, les usines de traitement de l'eau et des eaux usées, les écoles et les grands quartiers de clients, puis dans les petites zones touchées.

Les clients peuvent être assurés que nos employés de gestion et nos entrepreneurs, hautement qualifiés et compétents, s'engagent à rétablir le courant aussi rapidement que possible sans jamais mettre en péril la sécurité. D'autres ressources se joignent également aux efforts de rétablissement.

Dans certains cas, la tempête peut avoir causé des dommages à l'équipement électrique du propriétaire, comme le mât du compteur et les fils reliés directement à la maison. Si c'est le cas, le propriétaire devra peut-être réparer son équipement (avec l'aide d'un entrepreneur en électricité qualifié ) avant qu'Hydro Ottawa ne soit en mesure de rétablir le courant.

Hydro Ottawa continuera d'afficher des renseignements sur les pannes en cours sur son site Web , et sur la carte des pannes au fur et à mesure que l'information sera disponible.

Si les clients ne voient pas leur secteur sur la carte des pannes d'Hydro Ottawa, ils peuvent le signaler de deux façons :

Appeler notre service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 613 738-0188

Soumettre un rapport en ligne par l'entremise du portail MonCompte .

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande au public de respecter les périmètres de chantier en se tenant à une distance sécuritaire des équipes qui travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

demande au public de respecter les périmètres de chantier en se tenant à une distance sécuritaire des équipes qui travaillent à la mise sous tension du réseau électrique. Si les clients remarquent que des lignes électriques sont tombées, ils doivent se tenir à au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme les arbres. Si une ligne électrique est tombée, faite le 911, veuillez ensuite nous appeler au 613 738-0188.

Conduisez prudemment. Lorsque les feux de circulation sont éteints, il faut toujours considérer les intersections comme des arrêts à sens unique et les traverser avec prudence.

Pendant que le courant est rétabli, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de conserver leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous les appareils électroniques et électroménagers afin de ne pas nuire à l'approvisionnement en électricité.

Veuillez réserver l'utilisation du 911 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger.

