HUIT QUÉBÉCOIS SUR DIX CROIENT QUE LES MICROBIOLOGISTES DOIVENT ÊTRE ENCADRÉS PAR UN ORDRE PROFESSIONNEL

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le constat est clair, une majorité de Québécois appuie l'intégration de la profession de microbiologiste au système professionnel -- une mesure qui permettrait d'assurer adéquatement la protection du public à l'égard de l'exercice de la microbiologie. En effet, huit Québécois sur dix sont en accord avec l'idée que les microbiologistes soient encadrés par un ordre professionnel, selon un sondage omnibus CROP auquel a participé l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ).

« Nous constatons à juste titre qu'une très grande majorité de Québécois souhaite être adéquatement protégée en ce qui a trait à la pratique de la microbiologie. À nos yeux, le meilleur moyen d'y arriver passe par l'intégration des microbiologistes au système professionnel. Une idée qui fait consensus alors que huit Québécois sur dix se disent en accord avec cette solution, selon un sondage CROP. Des chiffres éloquents qui témoignent de l'importance que notre encadrement soit priorisé dans le cadre du chantier de modernisation du système professionnel, notamment en lien avec le Plan santé du gouvernement. Il est plus que temps que des gestes soient posés pour réduire les risques de préjudices bien réels qu'encourt actuellement la population, faute d'encadrement », soutient le président de l'AMQ, M. Marc Hamilton.

Au total, seuls 4 % des sondés ont affirmé ne pas être d'accord avec l'encadrement des microbiologistes au sein d'un ordre professionnel. Comme précédemment mentionné, ils ont été 80 % à affirmer être en faveur de cette idée. Les 16 % restants ne se sont pas exprimés sur la question.

D'autre part, 69 % des répondants se sont dit d'accord avec l'idée que la profession de microbiologiste soit régie par un code de déontologie. 5 % se sont montrés en désaccord, alors que 26 % des sondés n'avaient pas d'opinion tranchée sur le sujet.

« Rappelons-nous qu'en intégrant le système professionnel québécois, les microbiologistes se verraient dès lors soumis à un code de déontologie, des mécanismes de reddition de compte, d'évaluation et de surveillance par les pairs, notamment. Un ordre professionnel détient par ailleurs les pouvoirs nécessaires pour lutter contre l'usurpation du titre et sanctionner les charlatans. Ce sont tous ces outils et pouvoirs qui permettraient d'assurer la protection du public. De plus, le gouvernement a tous les éléments en main pour faire progresser le dossier en ce sens, il ne s'agit maintenant que d'une question de volonté politique, d'autant plus que la population québécoise est largement d'accord avec cette idée », ajoute le président de l'AMQ, M. Marc Hamilton.

Les résultats du sondage démontrent également que bon nombre de Québécois connaissent la profession de microbiologiste alors que 71 % des répondants en ont déjà entendu parler et 29 % n'en ont jamais entendu parler.

Ces données ont été récoltées auprès de 1000 répondants québécois de 18 ans et plus dans le cadre de l'omnibus de CROP s'étant déroulé du 11 au 18 octobre 2023.

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

