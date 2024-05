Les organisations dont Mastercard, Salesforce et Lenovo sont de plus en plus nombreuses à prendre un engagement à l'égard du développement et de la gestion responsable des systèmes d'intelligence artificielle générative avancés

OTTAWA, ON, le 27 mai 2024 /CNW/ - Les dernières avancées en matière de technologies faisant appel à l'intelligence artificielle (IA) profitent à notre société de nombreuses façons, notamment en améliorant la gestion des chaînes d'approvisionnement, les soins de santé et la médecine de précision, et en aidant à relever les défis en matière de viabilité environnementale. Toutefois, ces avancées ont mis en lumière l'urgence de la prise de mesures pour veiller à ce que les systèmes d'IA, surtout ceux de nature générative, soient mis au point et utilisés à bon escient.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui que huit nouvelles organisations se sont engagées volontairement à appuyer le développement en cours d'un écosystème d'IA fiable et responsable au Canada. Voici les nouveaux signataires du Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés :

Alloprof

Kyndryl

Lenovo

Levio

MaRS Discovery District

Mastercard

Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Salesforce

En signant le code de conduite volontaire, ces organisations s'engagent à le respecter dans leurs activités de développement et de gestion des systèmes d'IA générative avancés. Elles se joignent aux 22 autres signataires qui se sont également engagés à soutenir le développement continu d'un écosystème d'IA fiable et responsable au Canada. De plus, le pays continue de prendre part aux discussions nationales et internationales appuyant la création de normes communes et de mesures de protection en lien avec les systèmes d'IA générative.

Le Code est le reflet des observations d'un large éventail de parties prenantes formulées dans le cadre de ces discussions et de la consultation sur l'élaboration d'un code de pratique canadien pour les systèmes d'IA générative. Le gouvernement a publié un rapport qui résume les commentaires reçus au cours de la consultation.

Le gouvernement continue de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l'IA grâce à un investissement de 2,4 milliards de dollars réalisé dans le budget de 2024, qui contribuera à garantir l'avantage du Canada en matière d'IA. Ses mesures comprennent des investissements dans la capacité et les infrastructures de calcul, une accélération de l'adoption et du déploiement responsables et à bon escient de l'IA, et de la formation professionnelle pour soutenir les travailleurs.

« L'intelligence artificielle est l'une des plus grandes transformations technologiques de notre époque, et notre gouvernement s'engage à fournir à la population et aux entreprises canadiennes les outils dont elles ont besoin pour prospérer en cette ère numérique. En adoptant le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, les entreprises canadiennes prendront les devants et continueront d'adopter des mesures responsables concernant les systèmes d'IA générative avancés, ce qui contribuera à renforcer la sécurité et la confiance au fil de la croissance future de cette technologie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'intelligence artificielle aussi bien générative que traditionnelle offrira des occasions en or de mettre en œuvre des solutions adaptées à tous. Toutefois, pour que cette innovation soit durable et inclusive, la population doit avoir confiance en celles-ci, et ce sont précisément des pratiques fondamentales respectueuses et protectrices des droits individuels et des communautés qui viendront renforcer cette confiance. Chez Mastercard, nous nous imposons des normes strictes de responsabilité en matière de données et de technologies, et nous croyons que le code de conduite volontaire en matière d'IA générative du Canada est un grand pas dans la bonne direction vers la création d'un cadre unifié en matière d'innovation responsable axée sur les données. »

- La présidente de Mastercard Canada, Sasha Krstic

« On constate qu'explorer l'intelligence artificielle et en faire usage en tant qu'outil contribuant à l'encadrement du courtage immobilier et à la réalisation de son unique mission de protection du public porte fruit. En outre, notre démarche contribue à libérer le plein potentiel de nos employés en automatisant des tâches de moindre valeur. L'initiative d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada de créer un code de conduite sur l'intelligence artificielle, auquel adhère l'OACIQ, démontre toute l'importance d'adopter une approche éthique dans ce domaine d'innovation. »

- La présidente et cheffe de la direction et médiatrice de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, Nadine Lindsay, LL.B., ASC, C.Dir.

« Le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés du gouvernement du Canada représente un important pas en avant pour l'ensemble de la communauté de l'IA et un engagement ferme envers la gestion de l'IA. Chez MaRS, nous visons à faire respecter ces normes dans le but de favoriser l'établissement d'un écosystème où l'innovation est stimulée de façon éthique et responsable. Ainsi, le Canada continuera d'être un chef de file important des avancées sécuritaires et novatrices dans le domaine de l'IA. »

- La cheffe de la direction de MaRS Discovery District, Alison Nankivell

«L'IA a le potentiel d'améliorer la productivité et de remodeler des secteurs entiers au profit de l'humanité. Pour construire cet avenir, il faudra un partenariat entre les régulateurs, les entreprises et la société civile. Nous sommes fiers de signer le code de conduite volontaire du Canada sur l'IA générative, alors que nous travaillons collectivement à instaurer la confiance dans la technologie.»

-Le vice-président exécutif, affaires gouvernementales chez Salesforce, Eric Leob

Le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés a été lancé en 2023.

Le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures clés pour encadrer l'évolution responsable et sécuritaire des technologies d'intelligence artificielle (IA), notamment en proposant la Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD), déposée en juin 2022 dans le cadre du projet de loi C-27, aussi connu comme la Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique .

(LIAD), déposée en juin 2022 dans le cadre du projet de loi C-27, aussi connu comme la . La LIAD est conçue pour promouvoir la conception, le développement et l'utilisation responsables des systèmes d'IA dans le secteur privé canadien. Le projet de loi met l'accent sur les systèmes ayant la plus forte incidence sur la santé, la sécurité et les droits de la personne (systèmes à incidence élevée).

Depuis le dépôt du projet de loi C-27, le gouvernement a mené une consultation approfondie auprès des parties prenantes concernant la proposition de LIAD. Le gouvernement continuera de recueillir les points de vue des Canadiens, des spécialistes (y compris le Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle du gouvernement) et de ses partenaires internationaux pour cerner les défis nouveaux posés par les technologies émergentes d'IA.

Le projet de loi C-27 a été adopté en deuxième lecture à la Chambre des communes en avril 2023 et fait présentement l'objet d'un examen par le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes.

Liens connexes

