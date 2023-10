EAST ANGUS, QC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et le Fonds de solidarité FTQ sont fiers de souligner un soutien financier pour un projet de logements abordables de l'organisme Han Logement à East Angus. Cette réalisation représente un investissement totalisant 1,5 M$.

Le gouvernement du Québec alloue un financement de 760 000 $ au projet, alors que le gouvernement du Canada via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), accorde 325 000 $ par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). Pour sa part, le Fonds de solidarité FTQ investit 200 000 $. De son côté, la Ville de East Angus a alloué 215 000 $ au projet, en équité foncière.

Situé au 281 rue Warner, l'immeuble comprend huit logements neufs, à coûts modiques, qui sont adaptés et dédiés à des personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA). La construction du projet a débuté en avril 2023 et c'est terminé en septembre.

« En matière de logements, notre gouvernement met en place plusieurs leviers économiques pour faciliter la construction de nouveaux milieux de vie afin de loger adéquatement chaque ménage, à plus forte raison quand ceux-ci ont des besoins particuliers. Notre partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ contribue fortement à la réalisation de ce projet. Je suis fier de voir que des gens d'East Angus et de la région en bénéficieront. Je veux aussi féliciter l'organisme Han Logement, dont l'engagement dans ce projet permettra d'améliorer la qualité de vie de futurs locataires et de leurs familles. » - Francois Jacques, député de Mégantic

« Je remercie les partenaires de notre région qui se mobilisent pour construire ces huit logements sécuritaires et accessibles qui sont adaptés aux besoins de personnes qui vivent avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. » - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton--Stanstead

« Pour la Ville de East Angus, l'établissement d'unités d'habitations adaptées par l'organisme Han Logement répond à un besoin important pour notre communauté. Nous sommes fiers de cette réalisation grâce aux différents acteurs du milieu, parmi eux nous comptons les donateurs pharmaciens affilié à Proxim ici à East Angus, Desjardins Caisse du Haut-St-François, le gouvernement du Canada et du Québec. La Ville de East Angus est fière d'y avoir contribué par le don du terrain. » - Lyne Boulanger, mairesse de la Ville de East Angus

« Nous sommes partenaires avec Han Logement depuis 7 ans déjà, ce qui nous a permis de financer 24 projets totalisant 210 unités d'habitation adaptées aux besoins des résidents. Cette nouvelle phase à East Angus s'inscrit dans la continuité d'un modèle d'affaires ingénieux et gagnant-gagnant qui rejoint parfaitement notre mission de développement immobilier socialement responsable » - Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 milliards $; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 337 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Han-Logement

Fondé en 2002, Han-Logement est un organisme dont la mission est de développer et de proposer des logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L'organisme compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'immeubles totalisant près de 160 logements adaptés répartis à Magog, Sherbrooke, Richmond. East Angus et Cowansville. Pour en savoir plus sur Han-Logement, nous vous invitons à visiter le site, à l'adresse hanlogement.org

