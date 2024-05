KINGSEY FALLS, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce la nomination de M. Hugues Simon au poste de président et chef de la direction. Actuellement président pour les produits du bois chez Produits forestiers Résolu, M. Simon entrera dans ses nouvelles fonctions au plus tard le 1er juillet 2024. Cette nomination est le fruit d'un processus exhaustif de planification de la succession et de recrutement entrepris avec une firme internationale en prévision de la retraite planifiée de Mario Plourde. Après plus de 11 ans à la tête de l'entreprise, M. Plourde accompagnera le nouveau président et chef de la direction dans la transition jusqu'en décembre 2024. Il agira ensuite à titre de conseiller spécial.

Hugues Simon, nouvellement nommé président et chef de la direction de Cascades. (Groupe CNW/Cascades Canada ULC.)

Diplômé en administration de l'Université de Sherbrooke, Hugues Simon cumule plus de trente ans d'expérience dans des postes névralgiques dans le secteur manufacturier, comme celui de président pour les produits du bois, chez Produits forestiers Résolu. Il a auparavant été président de BarretteWood Inc., où il a travaillé entre 2012 et 2020.

« Nous sommes très heureux d'annoncer la nomination de Hugues au poste de président et chef de la direction », a déclaré Patrick Lemaire, président du conseil d'administration de Cascades. « Sa vaste expérience dans des postes de leadership du secteur des produits industriels sera un atout important pour l'entreprise et pour nos clients. Sa feuille de route démontre un profond attachement à l'excellence opérationnelle et nous avons pleinement confiance en ses qualités et en son expérience pour continuer à faire progresser Cascades et créer de la valeur pour nos actionnaires ».

« C'est avec beaucoup d'humilité que je me joins à l'équipe de Cascades, une entreprise riche de son histoire et de ses valeurs profondément ancrées. Je suis fier de joindre une entreprise reconnue comme une pionnière du recyclage et de l'économie circulaire, engagée dans l'innovation et axée sur le client, ce qui se reflète dans la qualité de ses produits et de ses gens », a affirmé Hugues Simon. « Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec l'ensemble des employé(e)s afin de poursuivre l'important travail entamé sous le leadership de Mario et d'assurer la croissance à long terme de l'entreprise et la création de valeur. Je tiens à remercier le conseil d'administration de Cascades pour sa confiance ».

« C'est avec beaucoup d'émotion que j'annonce mon départ à la retraite après près de 40 ans chez Cascades. Ce fut un privilège de travailler avec la famille Lemaire et l'entièreté de l'équipe de Cascades. J'ai la certitude que l'entreprise est en excellente posture à l'aube de ce nouveau chapitre », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. « Je tiens à remercier le conseil d'administration, l'équipe de direction, nos actionnaires ainsi que tous les employé(e)s pour leur dévouement inébranlable. Le temps est venu pour moi de passer le flambeau, et je suis convaincu qu'Hugues possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour diriger Cascades avec brio ».

« Au nom du conseil et de tous les employé(e)s de Cascades, je tiens à remercier Mario pour son leadership exceptionnel pendant les onze dernières années à titre de président et chef de la direction, mais aussi pour l'ensemble de sa brillante carrière chez Cascades. Mario est un visionnaire qui a grandement contribué à bâtir l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui. Sous sa présidence, l'entreprise a opéré un recentrage stratégique essentiel et modernisé son parc d'actifs, ses outils de gestion et ses processus d'affaires. Il a également mené à terme plusieurs projets importants, incluant le plus important investissement jamais réalisé par Cascades, le projet de Bear Island en Virginie. Grâce à lui, Cascades est bien positionnée pour l'avenir et je suis heureux de pouvoir continuer à compter sur son expérience pendant cette période de transition », a ajouté Patrick Lemaire.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

