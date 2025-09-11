BAKOU, Azerbaïdjan, 11 septembre 2025 /CNW/ - L'équipe de l'université d'État de Saint-Pétersbourg a remporté le Championnat du monde de l'ICPC 2025 lors de la 49e finale mondiale de l'International Collegiate Programming Contest. 140 équipes spécialistes en résolution de problèmes de plus de 50 pays sur six continents ont participé à l'événement au Centre des Congrès de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Après une intense compétition, l'équipe représentant la région nord-eurasienne a obtenu la note la plus élevée dans 12 défis de programmation et a décroché la première place.

Le trio de Tokyo célèbre sa victoire au défi de l’ICPC (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co., Ltd)

En tant que l'un des principaux partisans de l'ICPC pour le concours, Huawei avait présenté aux participants un défi tiré du monde réel d'optimisation de photographies dans une galerie d'appareil mobile. Le défi de l'ICPC propulsé par Huawei a été conçu pour aider à combler l'écart entre les connaissances algorithmiques théoriques et les applications industrielles. Après trois heures, la compétition s'est terminée lorsque l'équipe de l'université de Tokyo -- finaliste face à l'équipe de Saint-Pétersbourg au championnat principal -- a remporté le prix du défi.

Bill Poucher, directeur général de l'ICPC, a déclaré : « Quel talent extraordinaire! Félicitations à l'équipe de l'université d'État de Saint-Pétersbourg et à l'équipe de l'université de Tokyo. Nous remercions également nos commanditaires, en particulier Huawei, pour leur soutien au défi des finales mondiales de l'ICPC. »

Xiao Chunpeng, directeur du service de gestion des concours de Huawei, a déclaré : « L'IA sort des laboratoires pour intégrer le monde réel. Cela crée des possibilités inédites pour les jeunes d'aujourd'hui. Huawei a toujours reconnu la valeur de la recherche fondamentale, et nous sommes honorés d'avoir la chance de travailler en étroite collaboration avec des organisations comme l'ICPC dans le cadre de ces concours internationaux. En partageant les plus grands défis auxquels l'industrie est actuellement confrontée, nous sommes en mesure d'aider les esprits les plus brillants du monde à explorer de nouvelles façons de relever ces défis. C'est ce type de travail qui fera continuellement progresser l'industrie en cette ère de l'IA. »

Huawei prévoit de travailler aux côtés de l'ICPC pour relever davantage de défis en ligne pour les passionnés de logiciels, y compris des défis en matière d'IA et d'algorithmes.

Huawei et l'ICPC approfondiront également leur partenariat grâce à une gamme d'activités comme des camps de formation, des défis de championnat et des conférences technologiques. Ensemble, elles visent à favoriser une nouvelle génération de talents et à explorer des façons de résoudre les problèmes du monde réel auxquels les industries sont confrontées en matière d'IA, d'informatique et d'opérateurs utilisés en informatique.

Xiao Chunpeng a expliqué que les concours mondiaux de talents sont non seulement utilisés pour tester les compétences des participants, mais aussi pour construire des ponts entre les écosystèmes de talents et différentes industries. « Huawei est fière de soutenir ces plateformes qui aident encore plus de talents exceptionnels à émerger dans le monde, et espère que les futures éditions aideront les jeunes à traduire leurs nouvelles idées et compétences techniques en progrès social et en développement industriel. »

