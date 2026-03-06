BARCELONE, Espagne, le 6 mars 2026 /CNW/ - Lors du lancement du produit et de la solution Huawei lors du MWC Barcelona 2026, Yuan Yuan, président de la gamme de produits de stockage de données Huawei, a officiellement lancé la plateforme de données d'IA de Huawei. La plateforme intègre des technologies de génération et de récupération de connaissances, le cache KV pour l'accélération de l'inférence, l'extraction et le rappel de mémoire, ainsi que l'Unified Cache Manager (UCM). Elle comble l'écart entre les modèles et la valeur opérationnelle.

Malgré les progrès rapides de l'IA, la plupart des modèles d'IA n'ont pas été entièrement intégrés aux services de base. Cela s'explique en grande partie par l'accent mis davantage sur la formation que sur l'inférence, qui est la clé de l'adoption du modèle. Un traitement amélioré des données est nécessaire pour relever des défis comme les hallucinations liées à l'IA, la lenteur de la réponse et les contraintes de débit en matière d'inférence.

Huawei Data Storage a officiellement lancé une plateforme de données d'intelligence artificielle « 3+1 » pour relever ces défis :

Génération et extraction de connaissances grâce à des connaissances multimodales de grande précision pour une extraction plus précise

Elle convertit les ressources multimodales en connaissances de haute précision grâce à l'analyse multimodale sans perte et à l'encodage au niveau des jetons, assurant une précision de récupération de plus de 95 %.

Cache KV pour l'accélération de l'inférence à l'aide des données historiques de la mémoire pour une inférence plus rapide et plus efficace

Elle applique la hiérarchisation et la gestion intelligentes du cache KV pour élargir considérablement la fenêtre de contexte et réduire le calcul répété. Il en résulte une réduction de 90 % du délai avant le premier jeton (TTFT), ce qui améliore considérablement la rapidité des réponses à l'IA.

Extraction et rappel de mémoire avec gestion de la mémoire contextuelle pour rendre les modèles plus intelligents avec l'utilisation

Elle peut extraire avec précision des données historiques et des expériences, et les accumuler dans des souvenirs révocables. Ce mécanisme de mémoire rend les modèles plus intelligents avec l'utilisation.

UCM pour la gestion et la planification des données de mémoire tout au long du cycle de vie

Elle gère les données de mémoire à trois niveaux de cache pour programmer intelligemment la base de connaissances, le cache KV et la banque de mémoire.

La plateforme de données d'IA de Huawei offre le mode appliance pour un déploiement entièrement nouveau et le mode indépendant pour un déploiement évolutif. Le mode appareil utilise le système OceanStor A800. Cela assure une performance ultime et une extensibilité flexible. Le mode indépendant utilise l'architecture des nœuds de moteur de données AI + stockage OceanStor Dorado. Des nœuds de moteur de données peuvent être ajoutés pour mettre à niveau les systèmes actuels, protéger les investissements antérieurs et permettre une transformation harmonieuse de l'IA pour les entreprises.

« Huawei va continuer d'approfondir l'innovation technologique. Avec la plateforme de données d'IA servant de pont, nous transformerons les capacités du modèle en valeur opérationnelle réelle », a déclaré Yuan Yuan.

