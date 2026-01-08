La certification UL 1642 autorise la commercialisation des cellules HPQ ENDURA+ 18650 et 21700 aux États-Unis, en conformité avec la norme de sécurité de base exigée par les OEM et les intégrateurs nord-américains.

Avec l'obtention des certifications UL 1642 et UN 38.3, HPQ franchit une étape clé de la validation vers la commercialisation, permettant l'amorce immédiate des échanges commerciaux et des processus de qualification sur le marché américain.

MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'innovation en matériaux avancés et dans la mise au point de procédés innovants, annonce que ses cellules de batteries lithium-ion HPQ ENDURA+ ont obtenu la certification UL 1642, la norme de sécurité de référence exigée pour l'acceptation commerciale des cellules lithium-ion aux États-Unis. Cette certification s'applique aux deux formats commerciaux de la Société, soit les cellules cylindriques 18650 (4 000 mAh) et 21700 (6 000 mAh), et confirme leur conformité aux exigences de sécurité imposées par les OEM, les intégrateurs et les clients finaux du marché américain.

Cellules cylindriques HPQ ENDURA+ 18650 et 21700. (Groupe CNW/HPQ Silicon Resources Inc)

La certification UL 1642 est largement reconnue comme le seuil technique requis pour la vente de cellules lithium-ion sur le marché américain. Son obtention constitue une étape réglementaire déterminante pour HPQ, ouvrant la voie à un engagement direct avec des clients nord-américains dans les secteurs de l'électronique, de la mobilité, des systèmes embarqués et des équipements professionnels.

Cette avancée fait suite à l'obtention antérieure de la certification de transport UN 38.3 (communiqué du 16 décembre) et complète le cadre réglementaire américain de la plateforme de cellules HPQ ENDURA+, positionnant la gamme pour des discussions commerciales immédiates et son intégration dans les chaînes d'approvisionnement.

« C'est au niveau de la cellule que débute l'accès réel au marché américain », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « La norme UL 1642 donne aux OEM et aux intégrateurs l'assurance que la sécurité est intégrée au cœur du produit, et non ajoutée ultérieurement au niveau du système. Pour HPQ ENDURA+, cela élimine un obstacle majeur à la qualification et permet de concentrer les discussions commerciales sur la performance, l'évolutivité et l'intégration, plutôt que sur le risque réglementaire. »

La certification UL 1642 confirme la sécurité des cellules en conditions réelles et en situations d'abus

La certification UL 1642 valide la sécurité des cellules lithium-ion au moyen d'une série complète d'essais électriques, mécaniques et thermiques conçus pour reproduire des conditions d'utilisation réelles ainsi que des scénarios de défaillance. Les cellules HPQ ENDURA+ de HPQ ont satisfait à l'ensemble des exigences applicables, notamment en matière de protection contre les courts-circuits, de résistance à la surcharge et à la décharge forcée, de stabilité thermique, d'intégrité mécanique lors d'impacts et d'écrasements, ainsi que de tolérance aux abus électriques et mécaniques.

La réussite de ces essais confirme que les cellules HPQ ENDURA+ présentent le niveau de sécurité intrinsèque, de contrôle thermique et de robustesse structurelle requis pour leur déploiement dans des applications réglementées aux États-Unis. Il est important de souligner que cette certification s'applique au niveau de la cellule, ce qui en fait un prérequis essentiel à leur intégration ultérieure dans des blocs-batteries certifiés et des produits finis.

Grâce à l'obtention de cette certification, HPQ élimine un obstacle critique à la commercialisation sur le marché américain. Celle-ci permet à la Société d'interagir directement avec les OEM nord-américains, d'accélérer les programmes de qualification et de faire progresser les ententes commerciales sans contraintes réglementaires liées à la conformité en matière de sécurité des cellules.

De la validation à l'exécution commerciale

HPQ a abordé le processus de certification UL 1642 avec un haut niveau de confiance technique. Plusieurs des essais de sécurité et d'abus requis avaient déjà été reproduits et validés à l'interne lors des phases précédentes de développement et de qualification. La certification officielle fournit désormais une confirmation indépendante que la plateforme HPQ ENDURA+ répond aux attentes du marché américain à l'échelle industrielle.

Avec les certifications UN 38.3 pour le transport et UL 1642 pour la sécurité désormais en main, HPQ a complété les principales exigences réglementaires nécessaires à la commercialisation aux États-Unis. La Société est maintenant en mesure de passer des activités de validation et de certification à l'engagement client, aux processus de qualification et aux premiers déploiements commerciaux.

« Atteindre ce stade transforme fondamentalement la nature de nos échanges avec le marché », a ajouté M. Tourillon. « HPQ ENDURA+ n'est plus évaluée comme un programme en développement, mais comme une plateforme de produits conforme et intégrable aux chaînes d'approvisionnement existantes. Cette crédibilité nous permet de passer de la validation technique à l'exécution commerciale, incluant la qualification des clients, la planification des volumes et la structuration de partenariats aux États-Unis. »

Cette étape souligne la progression de HPQ, passant de la recherche et du développement avancés en batteries à une exécution axée sur le marché. La plateforme HPQ ENDURA+ est désormais autorisée pour des voies de commercialisation aux États-Unis, permettant à la Société de se concentrer sur l'expansion de ses partenariats, l'avancement des discussions d'approvisionnement et la conversion de ses progrès technologiques en résultats commerciaux tangibles.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l'innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire technologique Novacium, la Société développe des matériaux d'anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d'énergie, de l'hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses concernant la performance technologique, la demande du marché, les permis, le financement, les chaînes d'approvisionnement et les conditions économiques, mais demeurent assujetties à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, la tarification, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de manière importante des attentes. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies uniquement afin d'exposer les attentes et les objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l'adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

