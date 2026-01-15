La certification IEC 62133 confirme que les cellules lithium-ion HPQ Endura+ et Novacium répondent à la norme internationale de sécurité la plus reconnue au monde pour les batteries rechargeables portables.

Combinée aux certifications existantes UN 38.3 (transport) et UL 1642 (États-Unis), cette obtention complète l'ensemble des principales approbations de sécurité reconnues à l'échelle mondiale.

Cette étape élimine des obstacles réglementaires majeurs et accélère les discussions commerciales, les programmes de qualification clients et l'accès aux marchés auprès des OEM partout dans le monde.

MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSXV: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une société technologique axée sur les matériaux innovants et les procédés de nouvelle génération, annonce aujourd'hui, conjointement avec son partenaire technologique français Novacium SAS, que leurs cellules de batteries lithium-ion ont obtenu la certification IEC 62133.

La norme IEC 62133 est la norme internationale de sécurité la plus largement acceptée pour les batteries lithium-ion rechargeables portables et les blocs-batteries. Elle est obligatoire ou fortement recommandée pour l'accès aux marchés dans la grande majorité des pays à travers le monde, notamment en Europe, en Asie et dans de nombreux autres territoires. Cette certification valide la sécurité électrique, mécanique et chimique des cellules, tant dans des conditions normales d'utilisation que dans des scénarios d'usage abusif raisonnablement prévisibles.

La certification s'applique aux cellules cylindriques de HPQ et de Novacium aux formats 18650 et 21700, largement adoptés et dominants dans des applications telles que l'électronique grand public, les outils électriques, les équipements industriels, les instruments de laboratoire, les dispositifs médicaux et de nombreuses autres utilisations.

« Il s'agit d'un jalon commercial déterminant pour HPQ et Novacium », a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicon Inc. « Avec les certifications UN 38.3, UL 1642 et désormais IEC 62133, nos cellules satisfont pleinement aux principales exigences de sécurité des autorités réglementaires, des grands fabricants et des utilisateurs finaux à l'échelle mondiale. Nous pouvons maintenant passer des évaluations techniques à de véritables négociations commerciales, à la qualification des produits chez les clients et à l'intégration au sein de chaînes d'approvisionnement internationales. »

IEC 62133 : une référence mondiale en matière de sécurité et d'accès aux marchés

La norme IEC 62133 est l'une des normes de sécurité les plus reconnues pour l'exportation de batteries lithium-ion vers les marchés mondiaux. Sa conformité est exigée ou fortement privilégiée dans de nombreuses juridictions et pour un large éventail de secteurs d'utilisation finale. La certification valide les cellules à l'aide d'une série complète d'essais visant à réduire les risques liés à la surcharge, à la décharge excessive, aux courts-circuits et aux événements thermiques, tout en confirmant la conformité aux exigences d'étiquetage, de documentation et de traçabilité.

L'obtention de la conformité à la norme IEC 62133 réduit de manière significative le niveau de risque perçu par les partenaires et clients potentiels, élargit les marchés adressables et soutient la stratégie de HPQ visant à accélérer la montée en puissance de la production et à conclure des ententes commerciales à long terme.

« D'un point de vue commercial, la certification IEC 62133 élargit considérablement notre portée sur les marchés », a déclaré Derick Lila, M.A., M.Sc., directeur des communications et directeur du développement des affaires chez HPQ. « Les clients peuvent désormais progresser en toute confiance des essais vers l'approvisionnement et la conclusion de contrats. Nous intensifions activement nos échanges avec des partenaires internationaux et anticipons une accélération des programmes de qualification ainsi que des premières ventes. »

Levée des obstacles à la commercialisation et aux ventes mondiales

« De plus, du point de vue de la commercialisation, la norme IEC 62133 élargit notre trajectoire vers les revenus », a ajouté M. Lila. « Cette certification donne aux clients potentiels l'assurance nécessaire pour passer de l'évaluation technique aux discussions d'approvisionnement. Elle positionne HPQ et Novacium pour saisir des occasions dans plusieurs régions, tout en soutenant notre stratégie de montée en échelle de la production et de sécurisation d'ententes commerciales à long terme. »

La certification IEC 62133 renforce davantage l'objectif de HPQ de passer du développement de matériaux avancés à des solutions de stockage d'énergie à forte valeur ajoutée et prêtes pour le marché. Grâce à cette validation de sécurité reconnue à l'échelle internationale, HPQ et Novacium sont désormais en mesure d'élargir et d'accélérer l'engagement auprès des clients, de faire progresser les programmes de qualification et de soutenir les discussions commerciales sur les marchés mondiaux des batteries lithium-ion.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l'innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire technologique Novacium, la Société développe des matériaux d'anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d'énergie, de l'hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com

À propos de Novacium SAS

Novacium est une jeune entreprise technologique innovante créée en 2022 en France. Il s'agit d'une société d'ingénierie et de R-D dédiée aux matériaux pour l'énergie, spécialisée dans le silicium et l'hydrogène. Novacium développe deux technologies : la première concerne un nouveau matériau d'anode à base de silicium permettant d'augmenter significativement la capacité des batteries lithium-ion. La seconde activité porte sur la génération d'hydrogène, avec le développement d'un système autonome de production d'hydrogène destiné à des applications civiles et militaires, utilisant un alliage breveté à base de silicium et d'aluminium.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.novacium.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses concernant la performance technologique, la demande du marché, les permis, le financement, les chaînes d'approvisionnement et les conditions économiques, mais demeurent assujetties à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, la tarification, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de manière importante des attentes. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies uniquement afin d'exposer les attentes et les objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l'adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d'un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

