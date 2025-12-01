Pionnier de la finance spécialisée, Levkowitz soutiendra la prochaine phase de croissance et d'expansion

NEW YORK, 1er décembre 2025 /CNW/ - Gracie Point Holdings, LLC (« Gracie Point »), une société de portefeuille qui construit des sociétés de financement spécialisées de premier plan dans l'industrie, a annoncé aujourd'hui la nomination de Howard Levkowitz au poste de président non exécutif de la société.

« Nous sommes ravis d'accueillir Howard Levkowitz à Gracie Point à titre de président non exécutif et d'investisseur. Howard et moi avons eu des conversations au sujet de la stratégie et des plans de croissance de l'entreprise au cours des dernières années, et Gracie Point est maintenant au point d'inflexion idéal pour profiter de sa vaste expérience et de son expertise dans la création et l'expansion d'entreprises financières spécialisées mondiales prospères. « Il sera une ressource inestimable alors que nous faisons passer Gracie Point à un niveau supérieur de croissance et de réussite, a déclaré Harish Raghavan, fondateur et chef de la direction de Gracie Point.

« Gracie Point est très bien positionnée grâce à une stratégie clairement définie, à une équipe exceptionnellement talentueuse, à une expertise approfondie des marchés financiers et au soutien d'investisseurs de premier plan. « Je suis ravi de collaborer avec Harish, l'équipe de direction de Gracie Point et les sociétés de portefeuille actuelles et futures pour faire progresser la forte dynamique de l'entreprise dans la création de sociétés de financement spécialisées de premier plan dans l'industrie grâce au soutien stratégique, opérationnel et des marchés financiers », a déclaré M. Levkowitz.

Vikas Singhal, associé chez Hudson Structured Capital Management, principal investisseur de Gracie Point, a ajouté : « Howard est une rare combinaison d'expertise financière approfondie et d'esprit d'entreprise. Nous souhaitons la bienvenue à Howard au sein de l'équipe et nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec lui alors que Gracie Point entre dans sa prochaine phase de croissance. »

À propos d'Howard Levkowitz

En plus d'être président non exécutif de Gracie Point, M. Levkowitz est le fondateur de Signal Hill Holdings, LLC, qui fournit des capitaux de croissance à des sociétés privées et publiques, et associé directeur de Penn Properties LLC, une société de placement immobilier qui acquiert des propriétés et offre des solutions de capital flexibles aux partenaires d'exploitation.

M. Levkowitz a cofondé la société de gestion d'actifs alternatifs Tennenbaum Capital Partners (TCP), où il a agi à titre d'associé directeur et de président du comité de gestion. Il a également été président et chef de la direction de TCP Capital Corp. pendant une décennie après son appel public à l'épargne. Après l'acquisition de TCP par BlackRock en 2018, M. Levkowitz est devenu président de BlackRock U.S. Private Capital. Plus tôt dans sa carrière, il a pratiqué le droit chez Dewey Ballantine LLP, en mettant l'accent sur l'immobilier et l'insolvabilité.

M. Levkowitz a siégé à divers conseils d'administration de sociétés publiques et privées et à des conseils consultatifs pour plusieurs sociétés d'investissement privées. Il préside également le comité de placement d'un régime de retraite caritatif et est vice-président d'un fonds de dotation sans but lucratif.

M. Levkowitz a obtenu un baccalauréat ès sciences en finance de la Wharton School et un baccalauréat ès arts en histoire du College of Arts and Sciences de l'Université de Pennsylvanie. Il a obtenu un doctorat en droit à l'Université de la Californie du Sud.

À propos de Gracie Point Holdings, LLC

Gracie Point Holdings bâtit des sociétés financières spécialisées, principalement dans le domaine de l'assurance, pour en faire des chefs de file de l'industrie grâce au soutien stratégique, opérationnel et des marchés financiers. La société est dirigée par une équipe chevronnée d'institutions financières de premier plan possédant une expertise approfondie en assurance, en finance spécialisée et en marchés financiers. Gracie Point est soutenu par des investisseurs de premier plan et s'engage à créer de la valeur à long terme pour ses parties prenantes. Pour en savoir plus, consultez le site www.graciepoint.com.

