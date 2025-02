NEW YORK, 21 février 2025 /CNW/ - Gracie Point Holdings, LLC (Gracie Point), un important fournisseur mondial de financement de primes d'assurance vie, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une levée de fonds menée par des fonds conseillés par Searchlight Capital Partners, L.P. (Searchlight) et Hudson Structured Capital Management Ltd. (qui exerce ses activités de réassurance sous le nom de HSCM Bermuda).

Cette injection stratégique de capitaux servira à renforcer le bilan de Gracie Point et à financer sa croissance. Il s'agit de la cinquième levée de fonds réussie de Gracie Point depuis sa création.

Le partenariat avec Searchlight Capital et HSCM Bermuda permet à Gracie Point non seulement d'obtenir des capitaux, mais aussi de bénéficier d'une expertise sectorielle approfondie et d'un soutien opérationnel, ce qui renforce sa position sur le marché au fur et à mesure de son développement.

Harish Raghavan, chef de la direction de Gracie Point, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Searchlight, une société de capital-investissement de premier plan, au sein de notre groupe d'investisseurs. Le fait que nos partenaires actuels se mobilisent pour financer notre croissance témoigne de la solidité et de l'évolutivité de notre plateforme. »

Andrew Frey, associé chez Searchlight Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Gracie Point. L'assurance vie est peut-être la dernière grande catégorie d'actifs pour laquelle les consommateurs ne disposent pas d'un marché de financement facilement accessible. Nous croyons que Gracie Point peut débloquer cette capacité et être le premier à pénétrer un marché très important et profond adossé à des actifs à l'échelle mondiale. »

Vikas Singhal, associé chez HSCM Bermuda, a déclaré : « Le secteur de l'assurance-vie est en train de changer radicalement de visage. « Nous croyons que Gracie Point peut être un partenaire pour le secteur au moment où celui-ci repense ses offres de base à ses consommateurs finaux. »

Goldman Sachs & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif et Winston Strawn LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Gracie Point. Citigroup Global Markets Inc. a agi en tant que conseiller financier, Oliver Wyman LLC en tant que conseiller commercial et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en tant que conseillers juridiques de Searchlight.

À propos de Gracie Point

Gracie Point est un fournisseur de premier plan dans le domaine du financement des primes d'assurance-vie. Elle propose une approche consultative, combinant l'expertise en matière d'assurance, de financement et de gestion des prêts sur le marché des services-conseils. La société sert une clientèle aisée, fortunée et très fortunée en travaillant avec des agents et des courtiers. Grâce à sa connaissance approfondie du marché, Gracie Point peut rapidement déterminer la structure de financement optimale et s'engager plus rapidement que la plupart de ses concurrents. Le financement des primes étant la seule activité de Gracie Point, elle peut travailler plus efficacement avec les agents d'assurance sans craindre la concurrence avec les relations clients des agents.

Grâce à ses bureaux à New York, Toronto et Hong Kong, Gracie Point peut répondre aux besoins de ses clients en Amérique du Nord et en Asie.

À propos de Searchlight

Searchlight est une société d'investissement privée mondiale qui détient plus de 16 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de bureaux à New York, Londres, Miami et Toronto. Searchlight cherche à investir dans des entreprises pour lesquelles son capital à long terme et son soutien stratégique permettent d'accélérer la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.searchlightcap.com.

À propos de HSCM Bermuda

Hudson Structured Capital Management Ltd., qui exerce ses activités de restructuration/d'assurance sous le nom de HSCM Bermuda (HSCM), est un chef de file mondial de la gestion d'actifs alternatifs spécialisé dans les investissements dans les secteurs de la réassurance et du transport. Lancée en 2016, HSCM se concentre sur des secteurs économiques clés qui, selon elle, devraient dépasser le produit intérieur brut mondial, offrent de faibles corrélations avec les marchés plus larges et passent d'un financement de bilan à un financement de marché. La société a actuellement des bureaux aux Bermudes, dans le Connecticut et à New York. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.hscm.com.

Personne-ressource pour les médias

Pour Gracie Point :

Joseph Sevely (directeur financier/chef de l'exploitation)

[email protected]

Pour HSCM : [email protected]

SOURCE Gracie Point Holdings, LLC