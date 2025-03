NEW YORK, le 13 mars 2025 /CNW/ - Gracie Point Holdings, LLC (Gracie Point), un important fournisseur de solutions de financement par primes d'assurance vie, est heureuse d'annoncer le lancement de GP Affluent Markets, une société indépendante de financement d'assurance vie qui se consacre à fournir au marché mondial riche des solutions personnalisées de paiement d'assurance vie avec effet de levier.

Avec des bureaux à New York, Hong Kong et Toronto, GP Affluent Markets est positionnée stratégiquement pour servir les particuliers, les conseillers financiers et les institutions à valeur nette élevée dans le monde entier. L'entreprise mettra l'accent sur l'offre de solutions de financement sur mesure qui améliorent la liquidité, optimisent la valeur des polices et fournissent des structures de paiement alternatives pour les primes d'assurance vie importantes.

GP Affluent Markets est soutenue par des investissements de Kuvare et de Hudson Structured Capital Management Ltd., deux entreprises de premier plan spécialisées dans les produits et solutions financiers institutionnels et de consommation novateurs. Cet investissement stratégique souligne la demande croissante de financement d'assurance vie indépendant et axé sur le client.

En travaillant directement avec des conseillers de confiance, GP Affluent Markets offrira des solutions de financement personnalisées, conçues pour répondre aux besoins uniques des titulaires de police. En tant qu'entité indépendante, l'entreprise s'engage à offrir des services impartiaux et axés sur le client, offrant aux clients des options de paiement de primes flexibles et non traditionnelles qui correspondent à leurs objectifs financiers.

Dean J. De Marco a été nommé chef de la direction de GP Affluent Markets. Pionnière de l'industrie ayant fait ses preuves en matière de financement d'assurance de dommages et d'assurance vie, M. De Marco apporte une vaste expertise de l'industrie et un engagement à offrir des options de financement stratégiques et novatrices aux clients fortunés à l'échelle mondiale.

« Le lancement de GP Affluent Markets représente une étape importante dans l'élargissement de l'accès à un financement d'assurance vie indépendant et spécialisé », a déclaré Dean J. De Marco. « Notre présence mondiale nous permet de disposer d'un portefeuille de prêts bien diversifié. Bien que les marchés nord-américains se soient récemment orientés vers des concepts plus agressifs, nous sommes déterminés à offrir des modèles de prêts plus substantiels, plus solides et plus appropriés. »

Harish Raghavan, chef de la direction de Gracie Point Holdings, a ajouté : « À Gracie Point, nous cherchons constamment des moyens d'élargir les options de financement pour nos clients. « Le lancement de GP Affluent Markets se concentrera uniquement sur la création d'options de financement de pointe requises par les consommateurs à valeur nette élevée. »

À propos de Gracie Point

Gracie Point est un important fournisseur de financement de primes d'assurance vie, qui offre une approche consultative, combinant une expertise en assurance, en financement et en service de prêts sur le marché des services-conseils. L'entreprise sert les clients fortunés, à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée en travaillant avec des agents et des courtiers. Grâce à sa connaissance approfondie du marché, Gracie Point peut rapidement déterminer la structure de financement optimale et s'engager plus rapidement que la plupart des concurrents. Étant donné que le financement par primes est sa seule activité, Gracie Point peut travailler plus efficacement avec les agents d'assurance sans se soucier de la concurrence avec les relations client des agents. Avec des bureaux à New York, à Toronto et à Hong Kong, Gracie Point peut répondre aux besoins des clients en Amérique du Nord et en Asie.

À propos de Kuvare Holdings

Kuvare est une plateforme de services financiers dynamique qui offre des produits d'assurance vie et de rentes aux consommateurs, des solutions de réassurance aux marchés institutionnels, des services-conseils aux entreprises d'assurance et des solutions de gestion d'actifs. Basée dans la région de Chicago et fondée en 2015, Kuvare s'est engagée dans une stratégie de croissance durable à long terme. La famille des sociétés de Kuvare comprend Lincoln Benefit Life Company, Guaranty Income Life Insurance Company, United Life Insurance Company, Kuvare Life Re (Bermuda) et Ignite Partners. Toutes les entreprises de Kuvare bénéficient de l'expertise en gestion de placements de la division Kuvare Strategic Investments, ce qui assure une approche unifiée de la croissance et du succès. Pour en savoir plus sur Kuvare, consultez le site www.kuvare.com.

À propos de Hudson Structured Capital Management Ltd. (HSCM)

Hudson Structured Capital Management Ltd., qui exerce ses activités de restructuration/d'assurance sous le nom de HSCM Bermuda (HSCM), est un gestionnaire mondial d'actifs non traditionnels de premier plan spécialisé dans les investissements dans les secteurs de l'assurance/de la réassurance et des transports. Lancée en 2016, HSCM se concentre sur les secteurs économiques de base qu'elle s'attend à voir croître au-delà du produit intérieur brut mondial, offre de faibles corrélations avec des marchés plus vastes et subit un passage du bilan au financement du marché. L'entreprise a actuellement des bureaux aux Bermudes, dans le Connecticut et à New York. Pour plus d'informations, consultez le site www.hscm.com.

