PARIS, 9 août 2024 /CNW/ - Hou Zhihui, représentant l'équipe nationale chinoise et de l'équipe haltérophile Zoomlion de Hunan, a remporté une victoire époustouflante en haltérophilie féminine dans la catégorie 49 kg aux Jeux olympiques de Paris. Bien qu'elle ait tiré de l'arrière à l'arraché et qu'elle ait fait face à un moment de type « ça passe ou ça casse » dans sa dernière tentative à l'épaulé-jeté, Hou a fait un retour incroyable pour remporter la médaille d'or, défendant avec succès son titre olympique.

Hou Zhihui, de l’équipe haltérophile Zoomlion de Hunan, bat le record olympique pour remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris (PRNewsfoto/Zoomlion)

Au cours de l'événement, Hou Zhihui a levé 89 kg à l'arraché et 117 kg à l'épaulé-jeté, pour un total de 206 kg, lui permettant de décrocher la médaille d'or. Son effort à l'épaulé-jeté lui a non seulement valu la victoire, mais lui a également permis de battre le record olympique qu'elle avait établi précédemment.

Après la compétition, Hou a déclaré qu'il s'agissait de l'événement le plus palpitant de sa carrière, lui offrant deux expériences olympiques contrastées, constante pour la première, exaltante pour celle-ci. « Une voix me répétait que je devais soulever cette barre, et réussir était un énorme soulagement », a-t-elle expliqué.

Hou Zhihui, 27 ans, est originaire de Hunan, en Chine. Elle s'est jointe à l'équipe d'haltérophilie Zoomlion de Hunan en novembre 2009 et a remporté la Coupe du monde 2019, les Championnats d'Asie 2021 et la catégorie des 49 kg des Jeux olympiques de Tokyo chez les femmes, parmi de nombreux titres nationaux et internationaux.

Le 24 juillet 2021, Hou Zhihui a remporté l'or chez les femmes en haltérophilie dans la catégorie 49 kg aux Jeux olympiques de Tokyo, soulevant 94 kg à l'arraché et 116 kg à l'épaulé-jeté, pour un total de 210 kg. Sa performance lui a valu de battre des records olympiques dans les trois catégories et lui a valu la première médaille d'or de la Chine en haltérophilie aux Jeux de Tokyo.

Zoomlion, partenaire stratégique à long terme du développement sportif de Hunan depuis plus de 21 ans, a fait preuve d'un fort sens de la responsabilité sociale et d'un esprit communautaire en appuyant les initiatives sportives à Hunan. Cette commandite contribue grandement aux infrastructures et au bien-être des athlètes, leur permettant de se concentrer sur l'entraînement sans se soucier de problèmes financiers.

L'équipe d'haltérophilie de Hunan soutenue par Zoomlion a connu un succès remarquable, remportant sept médailles d'or olympiques.

À la suite de la victoire de Hou Zhihui, le Hunan Provincial Sports Bureau a envoyé une lettre de félicitations à Zoomlion, exprimant sa gratitude pour son soutien indéfectible aux efforts sportifs de Hunan. Au cours des préparatifs des Jeux olympiques de Paris 2024, l'engagement profond de Zoomlion a fourni aux athlètes des ressources et de l'inspiration essentielles, nourrissant leur motivation et menant à leur triomphe olympique et à leur fierté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479123/Zhou_Zhihui_of_Hunan_Zoomlion_Weightlifting_Team_Shatters_Olympic_Record_to_Secure_Gold_Medal_at_Par.jpg

