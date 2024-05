Hotels.com, du groupe Expedia, lance son programme de prix mondiaux, le premier programme de prix fondé sur la façon dont les hôtels traitent leurs invités

TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Hotels.com a dévoilé Perfect Somewheres 2024, un programme unique en son genre qui célèbre une sélection des 1 % d'hôtels les plus populaires sur l'application Hotels.com . Contrairement aux autres prix dans le secteur du voyage, le programme Perfect Somewheres d'Hotels.com repose sur une approche fondée sur les données qui évalue la façon dont les hôtels traitent leurs invités. Cette année, plus de 60 hôtels canadiens figurent au palmarès, dont Le Germain Maple Leaf Square à Toronto, Wedgewood Hotel and Spa à Vancouver et le W Montréal.

Le Muir, Autograph Collection, à Halifax Le W de Montréal

Les hôtels gagnants ont été sélectionnés en fonction de données exclusives sur l'expérience des visiteurs, qui tiennent compte des évaluations des voyageurs, des interactions avec le personnel, et des évaluations des installations et de l'état de la propriété. Certains hôtels gagnants sont des partenaires VIP Access , ce qui signifie qu'ils offrent des avantages supplémentaires aux membres pour améliorer l'expérience des invités. Les voyageurs peuvent utiliser cette liste préparée comme référence pour trouver la meilleure expérience hôtelière possible.

« Perfect Somewheres 2024 reconnaît la crème de la crème de l'industrie hôtelière », a déclaré Lauri Metrose, vice-présidente principale des communications mondiales, Expedia Group. « La plupart des programmes utilisent uniquement des évaluations ou se concentrent uniquement sur le luxe : notre nouveau programme de prix met en lumière les hôtels qui créent des expériences extraordinaires et améliorent le voyage de nos invités, peu importe le nombre d'étoiles. Ce programme favorise un partenariat très efficace : Nous mettons en valeur l'excellence de nos partenaires et, ensemble, nous mettons les voyageurs en contact avec leur destination parfaite. Nous nous réjouissons à l'idée que ces prix deviennent une référence en matière d'excellence dans le domaine de l'accueil. »

Trop de choix? Le programme Perfect Somewheres à la rescousse

Selon une étude menée par Hotels.com, plus de la moitié (61 %)1 des voyageurs admettent avoir beaucoup de difficultés à prendre une décision en raison d'un trop grand nombre d'options de séjour. Plus du quart (27 %) des répondants ont passé plus de dix heures à se renseigner sur l'hôtel où ils souhaitaient séjourner, et 27 % d'entre eux ont également abandonné en raison du temps nécessaire pour faire un choix.

Étonnamment, 26 % des voyageurs affirment même qu'ils nettoieraient la salle de bain ou laveraient le plancher à la vadrouille (19 %) pour éviter le stress associé à la réservation de leur séjour. Les prix décernés par Hotels.com visent à résoudre ce problème. Près de la moitié (45 %) des voyageurs sont plus susceptibles que jamais d'avoir recours à un programme crédible de notation des hôtels pour réserver leur séjour. Cette liste de 1 % des propriétés les plus populaires sert de guichet unique pour les meilleures propriétés d'Hotels.com dans le monde.

Hommage aux héros de l'hôtellerie : Une approche axée sur les données

L'édition 2024 du programme Perfect Somewheres met en vedette des hôtels à l'avant-garde de la révolution dans le domaine du voyage. Non seulement les voyageurs peuvent réserver en toute confiance en sachant qu'ils vivront une expérience mémorable, mais le programme permet également aux hôtels gagnants d'obtenir des renseignements continus sur les clients pour les aider à peaufiner leurs offres et à garder une longueur d'avance. Au-delà des données, les lauréats se surpassent clairement pour leurs invités. Du concierge qui a nolisé un hydravion pour rendre un portefeuille oublié à un couturier de longue date qui est venu à la rescousse d'une mariée paniquée, en passant par un hôtel qui bâtit une communauté inclusive en employant des adultes ayant une déficience intellectuelle.

Dévoilement d'un accueil parfait : Les séjours exceptionnels au Canada en 2024

Qu'il s'agisse de trésors cachés ou de destinations de renommée mondiale, ces hôtels ne sont que quelques-uns des 700 établissements qui mettent en évidence le summum de l'excellence en hôtellerie dans le monde en 2024.

Pour réserver un séjour ou parcourir la liste complète du programme Perfect Somewheres, cliquez ici .

1Recherche menée du 2 au 8 avril 2024 auprès de 1 500 répondants adultes canadiens qui voyagent et séjournent dans un hôtel pour leurs loisirs.

