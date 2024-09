Objets trouvés : un lézard de compagnie, une montre de 8,5 millions de dollars et un pneu de voiture sont quelques-uns des objets les plus étranges laissés dans des chambres d'hôtel du monde entier.

Service aux chambres : une baignoire remplie d'eau Evian, une rôtie brûlée, 2 kg de bananes et un hot-dog au caviar figurent en tête des commandes les plus étranges du service aux chambres.

Avantages cachés des hôtels : un jardin japonais vieux de 400 ans et un concierge spécialisé en guitares font partie des avantages inespérés des hôtels.

TORONTO, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Hotels.com lance aujourd'hui son rapport annuel Révélations sur les chambres d'hôtel*, dévoilant des services et des témoignages surprenants provenant de plus de 400 hôtels partenaires dans le monde entier. Le rapport de cette année révèle les objets étonnants laissés par les clients, les commandes les plus farfelues du service aux chambres, les avantages cachés des hôtels et les services « hors du commun » dont bénéficient les voyageurs aujourd'hui.

https://www.multivu.com/players/fr-ca/9272151-hotels-com-new-hotel-room-innsights-report/

Melanie Fish, vice-présidente des relations publiques mondiales chez Hotels.com, a déclaré, « Chez Hotels.com, nous connaissons tout des hôtels, c'est dans notre nom. En demandant aux hôtels de révéler les secrets de leurs séjours les plus mémorables, nous avons découvert que ces « révélations » ont en fait inspiré les services maintenant proposés aux clients. Des concierges spécialisés en guitares aux guérisseurs d'animaux, les hôtels répondent aux demandes particulières des voyageurs, ce qui pourrait bien devenir la norme. Avec l'application Hotels.com, vous pouvez les découvrir tout en obtenant des récompenses et en profitant d'avantages exclusifs dans les établissements Accès VIP. »

Objets trouvés : quand nos biens restent en voyage

Le rapport montre que les objets oubliés les plus courants sont les vêtements sales, les chargeurs d'appareils, le maquillage et les articles de toilette, mais les observations de cette année révèlent une nouvelle liste d'objets oubliés qui ne sont pas pour les âmes sensibles.

Les plus chers : le personnel de l'hôtel a trouvé une montre Rolex, un sac Birkin et une montre de 8,5 millions de dollars.

le personnel de l'hôtel a trouvé une montre Rolex, un sac Birkin et une montre de 8,5 millions de dollars. Les bêtes noires : un poussin et un lézard de compagnie ont été retrouvés (et rendus) après que leur propriétaire soit parti.

un poussin et un lézard de compagnie ont été retrouvés (et rendus) après que leur propriétaire soit parti. Uniquement les essentiels : les invités ont oublié deux plâtres pour les jambes et suffisamment de prothèses dentaires pour remplir tout un hôtel.

les invités ont oublié deux plâtres pour les jambes et suffisamment de prothèses dentaires pour remplir tout un hôtel. L'inexplicable : les objets comprennent un cuiseur à riz, un pneu de voiture, un mélangeur et des tuyaux de construction.

Heureusement, les hôtels s'adaptent pour aider les clients distraits. Laissez vos articles de toilette à la maison au Viceroy Riviera Maya, qui dispose d'un concierge spécialisé en savons. L'hébergement Kimpton Vero Beach Hotel permet aux voyageurs de parcourir et d'emprunter des accessoires tels que des lunettes de soleil et des sacs à main du détaillant Anthropologie grâce à son service « Vous l'avez oublié? Nous l'avons! ».

Malgré les efforts déployés, comme les boîtes « d'objets trouvés », certains employés d'hôtel ont dépassé les attentes pour permettre aux clients de retrouver leurs biens. Un de ces héros a parcouru 160 km pour rendre un passeport, un autre a couru à travers plusieurs pâtés de maisons pour remettre des articles avant le départ d'un bateau de croisière, et un autre a voyagé pendant quatre heures pour rendre une valise oubliée.

Service aux chambres : l'art de commander des plats en dehors du menu

L'époque où l'on commandait un club sandwich classique à la chambre est révolue. Pour la deuxième année consécutive, Hotels.com révèle les commandes et les services du service aux chambres les plus étranges. Les demandes les plus déroutantes sont les suivantes :

une baignoire remplie d'eau Evian pour qu'un enfant puisse se baigner dans l'eau la plus pure;

un menu allergène personnalisé pour son animal de compagnie, c'est-à-dire sans gluten, sans produits laitiers, etc.;

une rôtie brûlée;

un hot-dog au caviar;

du lait de chèvre frais;

2 kg de bananes;

Les hôtels s'adaptent à ces demandes de service aux chambres de plus en plus étranges. L'hébergement W Osaka a même installé un bouton « n'importe quoi, n'importe quand » qui permet aux clients de commander n'importe quoi, n'importe quand. À l'hôtel Hospes Maricel & Spa, Palma de Majorque, les clients peuvent commander un service de soins de beauté aux chambres, comprenant des soins du visage et des soins de beauté de haute technologie.

Avantages cachés des hôtels : des avantages inespérés

Hotels.com vous donne un aperçu des avantages particuliers des hôtels dont vous ne soupçonniez pas l'existence et de la manière dont vous pouvez tirer le meilleur parti de votre séjour.

Promenez-vous dans un jardin japonais vieux de 400 ans à l'hôtel New Otani Tokyo The Main.

Le Four Seasons Hotel Austin propose un service de concierge spécialisé en guitares dans les chambres pour les clients qui souhaitent gratter une guitare de qualité.

Le Sentinel Hotel de Portland propose des services « Very Important Pets » (animaux privilégiés), y compris l'accès aux meilleurs toiletteurs et à un acupuncteur pour les animaux tendus.

propose des services « Very Important Pets » (animaux privilégiés), y compris l'accès aux meilleurs toiletteurs et à un acupuncteur pour les animaux tendus. Faites une visite guidée privée du British Museum (Musée britannique) au Montague on the Gardens à Londres.

on the Gardens à Londres. Profitez d'une dégustation de vin personnalisée dans la cave de l'hébergement Villa Gallici Hôtel & Spa.

Les hôteliers partagent également des conseils d'initiés pour tirer le meilleur parti de votre chambre, comme demander une chambre fumeurs pour avoir accès à un balcon ou un étage plus élevé pour avoir plus d'espace et de tranquillité. En séjournant dans les établissements Accès VIP de Hotels.com, les membres Hotels.com Rewards Silver+ ont accès à encore plus d'avantages pour rehausser leur séjour :

Possibilité de surclassement de chambre

Bon de réduction pour le spa

Déjeuner gratuit

Extras pour la nourriture et les boissons

Cliquez ici pour en savoir plus sur le rapport Révélations sur les chambres d'hôtel. Consultez nos actualités pour rester au courant de toutes les nouvelles concernant les marques d'Expedia Group.

Notes aux éditeurs

* Données issues d'un sondage envoyé par Hotels.com aux hôtels partenaires dans les pays suivants : Brésil, Canada, Danemark, France, Allemagne, Hong Kong, Japon, Corée, Mexique, Norvège, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, avec plus de 400 réponses.

Hotels.com vous aide à trouver l'endroit parfait pour vous en proposant des centaines de milliers d'hébergements où séjourner dans le monde entier. Que vous cherchiez le meilleur rapport qualité-prix à Las Vegas, une cabane dans un arbre en Thaïlande ou une villa avec des vues imprenables, vos envies ne sont qu'à un clic. En outre, les réservations se simplifient. Avec plus de 25 millions d'avis de clients et une application conviviale qui a été téléchargée plus de 70 millions de fois, vous avez l'assurance de trouver l'endroit idéal pour vous.

© Hotels.com, LP, société membre d'Expedia Group, 2024. Tous droits réservés. Hotels.com et le logo de Hotels.com sont des marques de commerce de Hotels.com, LP. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Abonnez-vous à Hotels.com sur Instagram et X.

SOURCE Hotels.com

Sarah Marcucci (mailto:[email protected]?subject=Expedia%20Fall%20Travel%20Outlook), Manager, PR, Expedia Group Brands - Canada; Gina Nelson (mailto:[email protected]?subject=Expedia%20Fall%20Travel%20Outlook), PR Specialist, Expedia Group Brands - Canada