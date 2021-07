Hôtellerie - Les travailleuses et les travailleurs prêts à revenir, mais pas à n'importe quel prix !

QUÉBEC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres des syndicats de la région de la Capitale-Nationale participant à la dixième ronde de négociation coordonnée de l'hôtellerie à la CSN, ont manifesté devant les hôtels Delta et Hilton à Québec jeudi pour demander aux hôteliers de négocier de bonne foi et de leur offrir des conditions de travail adaptées à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement au Québec.

« Après plus d'un an de pause en raison de la crise sanitaire, on peut finalement voir pointer à l'horizon un début de reprise de l'activité touristique, explique le trésorier de la FC-CSN, Michel Valiquette. On invite les employeurs à presser le pas et à négocier rapidement pour s'assurer qu'aucun conflit de travail ne vienne plomber leur chance de tirer profit de la saison touristique qui arrive. »

Alors que les conventions collectives de la plupart des syndicats participant à la négociation coordonnée sont échues depuis plus d'un an, plusieurs employeurs ne démontrent aucun empressement à s'entendre. Certains tentent même de profiter de la crise pour sabrer les conditions de travail des salarié-es.

« On voit très bien dans la région que les touristes sont en train de revenir et que la pénurie de main-d'œuvre pousse les employeurs -- notamment en restauration et en hôtellerie -- à se faire concurrence pour attirer les travailleuses et les travailleurs, note la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Ann Gingras. La semaine dernière, plusieurs hôteliers de la région se sont d'ailleurs plaints dans les médias de la catastrophe que représente le manque de main-d'œuvre pour l'industrie. Dans ce contexte, on comprend mal les hôteliers qui demandent des reculs dans les conventions collectives. Ils se tirent carrément dans le pied. »

À propos de la négociation coordonnée de l'hôtellerie

Regroupant plus de 2 500 professionnel-les de l'hôtellerie actifs dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, de l'Estrie et du Grand Montréal, les 26 syndicats participants à la négociation coordonnée ont adhéré à une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs.

La plateforme commune adoptée par les syndicats participants comprend quatre grandes demandes : une convention collective d'une durée de quatre ans; des améliorations aux régimes d'assurance collective; le maintien des liens d'emploi -- et donc des droits de rappel et d'ancienneté -- rétroactivement au 13 mars 2020; et des augmentations salariales raisonnables variant entre 2,1 % et 4 % par année.

En plus de ces demandes et de leurs demandes locales, les syndicats s'engagent à n'accepter aucun recul sur les clauses de nature pécuniaire ou sur les demandes de plateforme des négociations coordonnées antérieures.

À propos de la Fédération du commerce-CSN

La Fédération du commerce (FC-CSN), qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats, représente plus de 8 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie touristique.

À propos du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, fondé en 1918, regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

