______________________________________________________________ 1 Un ratio non conforme aux PCGR calculé au moyen du bénéfice fondamental, une mesure financière non conforme aux PCGR. Des renseignements supplémentaires sur ces mesures et ces ratios sont intégrés par renvoi et se trouvent à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du rapport de gestion annuel de 2024 de Lifeco, qui peut être consulté à l'adresse www.sedarplus.com , ainsi que dans le modèle de trousse de renseignements supplémentaires dans le site Web de Lifeco (tel qu'il a été annoncé dans le communiqué de presse de Lifeco daté du 17 mars 2025).

2 La production de capital fondamental est un ratio non conforme aux PCGR qui fournit un aperçu du capital produit ou consommé par l'entreprise au-delà du niveau cible de notre objectif opérationnel. La production de capital fondamental est calculée comme suit : le bénéfice fondamental plus les fluctuations internes de la MSC, plus la variation de la provision d'excédent et le capital requis pour ce qui est des affaires nouvelles et du règlement différé des affaires en vigueur. Par « fluctuations internes de la MSC », on entend la MSC (à l'exclusion des produits avec participation), plus l'incidence des affaires nouvelles en assurance, plus les mouvements attendus du rendement des actifs et des taux arrêtés, plus la MSC comptabilisée à l'égard des services fournis, plus les gains et les pertes actuariels au chapitre de l'assurance. La variation de la provision d'excédent et du capital requis pour ce qui est des affaires nouvelles et du règlement différé des affaires en vigueur exclut les affaires d'assurance avec participation et les mêmes éléments qui sont exclus du bénéfice net. Reportez-vous à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du rapport de gestion annuel de 2024 de Lifeco pour la description des éléments exclus du bénéfice net aux fins de calcul du bénéfice fondamental.