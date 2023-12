Horaires des succursales et des services en ligne de la SQDC pour la période des fêtes 2023

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la période des fêtes, la SQDC opérera en succursale et sur le Web en fonction d'un horaire modifié entre le dimanche 24 décembre 2023 et le mardi 2 janvier 2024.

HORAIRE DES SUCCURSALES

Le dimanche 24 décembre : les succursales seront ouvertes de 10 h à 17 h;

Le lundi 25 décembre : toutes les succursales du réseau seront fermées;

Le mardi 26 décembre : les succursales seront ouvertes de 13 h à 17 h, 18 h ou 21 h, selon la région;

Le dimanche 31 décembre : les succursales seront ouvertes de 10 h à 17 h;

Le lundi 1er janvier 2022 : toutes les succursales du réseau seront fermées;

Le mardi 2 janvier 2022 : les succursales seront ouvertes de 13 h à 17 h, 18 h ou 21 h, selon la région.

Pour connaître les heures d'ouverture propres à chacun des 98 points de vente du réseau, incluant ceux visés par la fin de la grève et le retour progressif au travail des employés et employées : https://www.sqdc.ca/fr-CA/Magasins.

HORAIRE DES SERVICES DE LIVRAISON

Le site Web SQDC.ca restera disponible tout au long de la période des fêtes pour les clients et clientes qui désireront y faire des achats. Toutefois, les délais de livraison seront variables en fonction du service choisi. Les options disponibles sont : la livraison en 90 minutes et le jour même dans certaines régions et le service standard avec Postes Canada partout au Québec. Pour connaître l'horaire détaillé des services de livraison et de la cueillette en succursale : https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/information-sur-les-achats/horaire-du-temps-des-fetes-2023-1.

HORAIRE DU CENTRE RELATION CLIENTÈLE

Le Centre de relation clientèle sera ouvert les 24 et 31 décembre de 9h à 16h, mais sera fermé les 25 et 26 décembre 2023 ainsi que les 1er et 2 janvier 2024.

