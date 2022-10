Horaires des succursales et des services en ligne de la SQDC à l'occasion de l'Action de grâce

MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Toutes les succursales de la SQDC seront ouvertes le 10 octobre 2022. Toutefois, le Centre de relation clientèle sera fermé pour la journée et réouvrira le 11 octobre.

Commandes Web

Tous les services de livraison seront disponibles le 10 octobre. Les commandes faites ce jour-là avec l'utilisation du service de Postes Canada seront par contre livrées à partir du 11 octobre.

Horaire modifié en raison de la grève dans 22 succursales

Pour connaître les heures réduites d'ouverture ou les dates des fermetures ponctuelles des 22 succursales concernées: https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/le-point-sur-la-situation-actuelle.

À propos du conflit de travail en cours

Malgré le conflit de travail qui affecte présentement 22 de ses 90 succursales, il est important pour la SQDC de continuer d'exercer sa mission et de maintenir son service à la clientèle dans l'ensemble de ses succursales. Cependant, certaines d'entre elles peuvent être fermées plusieurs jours consécutifs pour permettre aux gestionnaires qui les opèrent de prendre des congés lorsque nécessaire. Les horaires allégés des succursales concernées sont disponibles ici: https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/le-point-sur-la-situation-actuelle.

La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée, à la satisfaction des deux parties et demeure disponible pour poursuivre les négociations. Entre-temps, la Société est désolée pour les inconvénients causés à sa clientèle.

Enfin, rappelons que la SQDC a conclu une entente avec la CSN en juin dernier avec ses 17 succursales affiliées à ce syndicat. La CSN a publié les détails de l'entente dans un communiqué de presse :

https://www.csn.qc.ca/actualites/les-employe-es-de-la-sqdc-syndiques-a-la-csn-acceptent-lentente-de-principe/.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca.

