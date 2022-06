Horaire des succursales de la SQDC pour la fête du Canada

MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ -

HORAIRE DES SUCCURSALES

Le vendredi 1er juillet 2022, fête du Canada

Toutes les succursales du réseau seront fermées.

HORAIRE MODIFIÉS EN RAISON DES DÉBRAYAGES

Pour connaître les heures d'ouverture normales des succursales qui ne sont pas affectées par les grèves en cours et les heures réduites des succursales qui le sont: https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/le-point-sur-la-situation-actuelle

COMMANDES WEB

Le service de livraison express le jour même demeure disponible, et ce, dans les zones desservies.

demeure disponible, et ce, dans les zones desservies. La livraison standard via Poste Canada ne sera pas disponible le vendredi 1 er juillet . Le service sera de nouveau offert aux clients dès lendemain 2 juillet.

ne sera pas disponible le vendredi 1 juillet Le service sera de nouveau offert aux clients dès lendemain 2 juillet. Ramassage de commandes Web en succursales : le service sera disponible en ligne le vendredi 1er juillet, mais les clients pourront aller chercher leurs commandes le lendemain 2 juillet, entre 10 h et 17 h. Le service n'est actuellement pas disponible dans les succursales affectées par une grève.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca .

