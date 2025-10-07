HORAIRE DES SUCCURSALES DE LA SAQ ACTION DE GRÂCE - Lundi 13 octobre 2025

Nouvelles fournies parSociété des alcools du Québec (SAQ)
07 oct, 2025, 10:00 ET
MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ -
- Horaire des succursales de la SAQ : À l'occasion de la fête de l'Action de grâce, le lundi 13 octobre, la plupart des succursales SAQ seront fermées, sauf celles situées dans les marchés publics, les SAQ Express et certaines autres succursales qui maintiendront leurs horaires habituels.
- Pour tous les détails, consultez SAQ.com
SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)
Source : Linda Bouchard, Relations de presse, SAQ, 514-916-0293, [email protected]
Partager cet article