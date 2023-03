Hôpitaux privés - Un choix idéologique qui minera le réseau public

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement de la CAQ annonce ce matin l'ouverture d'appels d'intérêt auprès des entreprises privées pour construire et gérer deux nouveaux hôpitaux. Pour la Confédération des syndicats nationaux (CSN), il s'agit d'une décision idéologique qui fera mal au réseau public et qui ne va pas du tout dans le sens de l'intérêt des patientes et des patients.

« Ce n'est pas une addition du privé au secteur public, c'est une soustraction des ressources du secteur public qui seront dorénavant redirigées vers le secteur privé à but lucratif, dénonce la présidente CSN, Caroline Senneville. La grande majorité du personnel qui œuvrera dans ces nouveaux hôpitaux proviendra forcément du réseau public, déjà aux prises avec de sérieuses pénuries de main-d'œuvre. »

Pour la CSN, rien ne justifie qu'on ouvre davantage les soins de santé et les services sociaux au secteur privé à but lucratif. Le gouvernement se veut rassurant en promettant que les soins et les services continueront d'être pris en charge par l'assurance maladie universelle. « C'est de la poudre aux yeux, ajoute Caroline Senneville. D'une part, il faudra bien payer une marge de profit substantielle à ces entreprises, et ces coûts supplémentaires, ce sont tous les citoyens et les citoyennes qui les assumeront par leurs taxes et leurs impôts. En outre, rien ne garantit qu'un prochain gouvernement s'en tiendra à cet engagement, devant une explosion prévisible des coûts pour le trésor public. De plus, partout où le privé est présent dans le système de santé, on voit apparaître des frais accessoires et des contributions additionnelles. Cela ne doit pas nous étonner : c'est le but premier de toute entreprise privée à but lucratif de réaliser des profits. Mais la santé des Québécoises et des Québécois ne doit pas devenir une marchandise. Nous nous opposons catégoriquement à la création de nouveaux marchés privés. »

La CSN rappelle enfin les difficultés énormes que rencontre le gouvernement pour mettre un terme au coûteux recours aux agences de placement de personnel qui rend les établissements dépendants du secteur privé. Cela illustre parfaitement à quel point il est difficile de rapatrier les services au sein du secteur public après que le secteur privé s'est vu confier un rôle important dans la dispensation des soins et services.

Vraiment public

La CSN met de l'avant une foule de solutions afin d'assurer la pérennité du réseau public de la santé et des services sociaux. Pour la confédération, la clé est de décentraliser, de démocratiser et de déprivatiser les soins et les services. Pour plus d'information, visitez le csn.qc.ca/vraiment-public.

À propos

La CSN regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité, dont près de 125 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux.

SOURCE CSN

Renseignements: Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]