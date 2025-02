Hôpital Sainte-Croix de Drummondville : le libéral André Fortin appuie les médecins dénonçant la vétusté de l'établissement

QUÉBEC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - L'état de délabrement dans lequel le personnel est contraint de travailler à l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville a amené des médecins de l'établissement à se rendre à l'Assemblée nationale, aujourd'hui. Aux côtés du porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, ils sont venus dénoncer l'inaction du gouvernement caquiste, dont les députés de la région promettaient pourtant une construction neuve, en campagne électorale.

Lors d'un point de presse, ils ont décrié d'une seule voix, les risques liés à la sécurité tant des patients que de tout le personnel œuvrant dans le bâtiment construit en 1948. Le député libéral de Pontiac souligne que les infrastructures de l'hôpital ne répondent plus aux besoins grandissants de la population du Centre-du-Québec.

Plusieurs éléments problématiques ont été soulevés tels que des dysfonctionnements intrinsèques au bâtiment, comme des différences de niveau entre les blocs rendant impossible la circulation de civières. De plus, les unités de soins sont vétustes, comprennent des chambres exiguës triples et quadruples et sont en nombre nettement insuffisant dû à la croissance de la population.

Plus tôt, à la période de questions à laquelle ont assisté les représentants de l'établissement de santé, M. Fortin a réitéré sa demande au ministre de la Santé de s'assurer que le nouvel hôpital régional promis soit inscrit au PQI, et ce, dès le prochain budget caquiste. Il a également suggéré au ministre de se rendre à Drummondville afin de constater l'ampleur du problème, comme le porte-parole libéral l'a lui-même fait en octobre dernier.

Citations

« Si les médecins ont pris la peine de venir jusqu'ici, à l'Assemblée nationale, c'est qu'ils en ont ras-le-bol des promesses non tenues de la CAQ. Ils n'en peuvent plus d'opérer dans un hôpital qui tombe en ruine et qui met en péril la sécurité de tous. Est-ce que le ministre attend qu'un drame survienne pour enfin mettre sur les rails le projet d'un nouvel hôpital régional adapté à la réalité de la population du Centre-du-Québec? »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

« Même si les travaux entourant le plan clinique du nouvel hôpital ont commencé au cours de la dernière année, le projet ne figure toujours pas au Plan québécois des infrastructures. Pourtant, le nombre et la fréquence des bris et des problématiques ont augmenté de manière exponentielle au cours des derniers mois. Dans le contexte actuel, le recrutement de nouveaux médecins devient de plus en plus difficile : sur les huit postes disponibles à Drummondville en 2025, aucun n'a trouvé preneur jusqu'à présent. Les équipes médicales sont encore mobilisées, mais un autre report risque d'avoir des impacts majeurs sur la motivation du personnel soignant à tenir le fort, eux qui font leur possible dans un environnement inadapté, exigüe et dysfonctionnel. »

-Dre Nancy Durand, médecin de famille et cheffe de la table médicale territoriale du RLS Drummond

« Chaque année qui passe où on ne priorise pas le projet de construction du nouvel hôpital régional à Drummondville est une année où les listes d'attente s'allongent. Une année pendant laquelle des patients attendent pour se faire soigner et souffrent parce que nous n'avons pas la capacité de les opérer malgré toute notre bonne volonté. Nous allons continuer de faire notre possible pour la population de Drummondville et du Centre-du-Québec, mais nous avons besoin de savoir que nous sommes entendus et supportés et qu'un jour, nous pourrons contribuer à la hauteur de nos ambitions. »

-Dre Joyaube Chapdelaine, chirurgienne générale et cheffe adjointe du service de chirurgie générale du CIUSSS-MCQ

« Malheureusement, plus nous attendons pour commencer officiellement les travaux pour le nouvel hôpital à Drummondville, plus nous entendons parler négativement de notre hôpital dans les médias et plus nous décourageons la relève. Par conséquent, nous risquons éventuellement de devenir moins attractif, ce qui nous privera de cette main d'œuvre importante qui prodigue des soins tout en peaufinant leur formation, alors que nous en avons cruellement besoin à l'heure actuelle. Ultimement, malgré toute notre bonne volonté, c'est toute la région du Centre-du-Québec qui en paiera le prix. »

-Dr Simon Coiteux, médecin de famille enseignant, directeur du GMF-U de Drummondville et coordonnateur de l'enseignement pour le RLS Drummond

« Retarder d'une autre année l'inscription du projet du nouvel hôpital régional à Drummondville au Plan québécois des infrastructures, c'est jouer à la roulette avec la santé des citoyens de Drummondville et du Centre-du-Québec qui sont pourtant tous mobilisés pour la cause. C'est ignorer l'appel à l'aide de toute une communauté et de toute une région qui a démontré depuis plus deux ans l'urgence d'agir dès maintenant. C'est nier le pouvoir d'agir du Centre-du-Québec et des régions sur la crise en santé. En bref, retarder l'inscription du projet de nouvel hôpital régional à Drummondville encore d'un an, c'est aujourd'hui ni plus ni moins que de la négligence en toute connaissance de cause. »

-Dre Catherine Tétreault, médecin de famille enseignante et membre de la Coalition pour un hôpital régional à Drummondville

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

