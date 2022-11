Hôpital de Gaspé - Inauguration de l'Unité de courte durée en santé mentale

QUÉBEC, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a inauguré aujourd'hui l'Unité de courte durée en santé mentale de l'Hôpital de Gaspé au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

L'Unité de courte durée en santé mentale était auparavant située au Centre d'hébergement Monseigneur-Ross de Gaspé. La nouvelle unité, située au 6e étage de l'hôpital, accueillera la clientèle dès le mois de décembre. Elle permettra d'offrir un environnement physique mieux adapté aux pratiques contemporaines ainsi qu'une offre de service optimisée et améliorée.

Le projet de relocalisation permet de regrouper les lits en santé mentale au sein même du centre hospitalier, à proximité de l'urgence, ce qui facilite la transition pour l'admission en psychiatrie ainsi que la collaboration entre les professionnels pour une offre de service globale.

La nouvelle unité comporte sept chambres en occupation individuelle. Le nouvel aménagement de près de 650 mètres carrés comprend, entre autres, des aires communes, de services généraux et de soins, de même que des espaces médico-administratifs et de rangement et dépôt.

Citations :

« L'amélioration de l'offre de soins et de services en santé mentale, partout au Québec, est une priorité. Le projet de nouvelle unité de courte durée est un bel exemple d'initiative que nous avons à cœur de soutenir. Le réaménagement présente de nombreux bénéfices, autant pour la clientèle que pour le personnel qui prend soin d'elle. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe qui œuvre auprès des usagers et qui favorise leur rétablissement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Les besoins en santé mentale sont grands, partout au Québec, et la région de la Gaspésie n'y fait pas exception. Ce projet est un bel exemple d'initiative qui permettra d'optimiser les soins offerts aux personnes présentant des problèmes de santé mentale divers. Tout a été pensé afin de favoriser le rétablissement des personnes qui recevront des soins. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureux, et très fier, de prendre part à l'inauguration de cette unité de courte durée en santé mentale. Le nouvel aménagement, à la fine pointe, permet d'offrir des services sécuritaires et de qualité à la clientèle. Il s'agit d'une excellente nouvelle et cela démontre une fois de plus que notre gouvernement a à cœur le développement des soins de santé dans la région de la Gaspésie. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants :

Le coût total du projet s'élève à 5,675 millions $.

L'équipe comprend du personnel infirmier, des infirmières auxiliaires ainsi que des préposés aux bénéficiaires. Une équipe externe, incluant notamment des psychiatres, des travailleurs sociaux et des psychologues, sera présente régulièrement.

Le programme de rétablissement inclut des activités diverses telles que des ateliers de cheminement et de stimulation pour les usagers.

