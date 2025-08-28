ROME, 28 août 2025 /CNW/ -- La liste très attendue des lauréats des prix Rome Design 2025 a récemment été officiellement annoncée. Les vélos électriques de la série AIMA BIG SUR, modèles de pointe de la première marque de deux-roues électriques, se sont distingués parmi les candidatures venues du monde entier et ont remporté le prix Platine aux prix Rome Design 2025 pour leur conception élégante et leurs nombreuses innovations technologiques.

Prix Rome Design (PRNewsfoto/AIMA Technology) BIG SUR (PRNewsfoto/AIMA Technology)

Les prix Rome Design, organisés par l'IAA, visent à récompenser les réalisations exceptionnelles de la communauté mondiale de la conception. Les œuvres primées sont des chefs-d'œuvre qui répondent au mieux aux exigences contemporaines tout en satisfaisant pleinement la double recherche de l'esthétique et de la fonctionnalité. En raison des répercussions de la crise énergétique, de la pandémie, des embouteillages et de la prise de conscience mondiale des questions environnementales, les vélos électriques sont devenus ces dernières années un nouveau produit phare sur le marché mondial. En Europe, les besoins liés au sport et aux déplacements quotidiens ont porté le taux d'adoption des vélos électriques à environ 20 %, tandis qu'aux États-Unis, bien que cette demande ait démarré plus tardivement, le potentiel du marché est énorme, avec un taux d'adoption d'environ 4 %. La demande de vélos électriques sur les marchés européen et américain en est donc encore à ses débuts et dispose d'un vaste potentiel de développement.

AIMA Technology a mis au point les modèles de la série BIG SUR en se basant spécifiquement sur les préférences des consommateurs américains après une étude approfondie des demandes du marché américain grand public. Ce modèle intègre des sources d'énergie humaine et électrique pour obtenir une puissance hybride. Non seulement il présente un contenu technologique plus élevé que les véhicules électriques à deux roues traditionnels, mais ses caractéristiques sportives et ludiques uniques, son expérience de conduite sans effort et son mode de transport quotidien pratique changent progressivement le mode de vie des gens pendant leurs fins de semaine. Chaque nouveau modèle incarne le concept central de haute performance et d'excellente qualité, fondé sur une compréhension approfondie des besoins spécifiques des différents marchés.

Grâce à des conceptions innovantes et des performances exceptionnelles, AIMA Technology a démontré sa position de chef de file dans le domaine de la mobilité électrique à travers des produits de pointe tels que BIG SUR, répondant avec précision aux besoins des consommateurs mondiaux et dynamisant continuellement l'industrie mondiale des véhicules électriques. Nous pensons qu'à l'avenir, à mesure que le marché des véhicules électriques continuera de se développer et que la demande des consommateurs pour des modes de transport respectueux de l'environnement augmentera, AIMA Technology portera l'expérience de la mobilité électrique durable, tendance et performante vers de nouveaux sommets grâce au développement des performances techniques pour différents scénarios d'utilisation, au style de conception des produits et à des expériences de service personnalisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2758858/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2758859/2.jpg

