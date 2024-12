TIANJIN, Chine, 24 décembre 2024 /CNW/ - Le 7 décembre 2024, AIMA Technology Group a chaleureusement invité une délégation de cinq concessionnaires américains de marques intégrées les plus performants à visiter son siège social. Le groupe était accompagné d'Angela Zheng, cheffe de la direction de la filiale américaine d'AIMA, AIMA EBIKE, ainsi que de ses équipes des ventes, du marketing et du service à la clientèle. Cette visite a non seulement permis d'approfondir les liens entre AIMA et le marché américain en général, mais elle a également offert aux concessionnaires américains une occasion précieuse de voir les capacités de pointe d'AIMA Technology en matière de recherche, de développement et de fabrication de solutions de mobilité électrique.

La délégation a d'abord visité l'usine de pointe d'AIMA à Tianjin. Aima Technology possède des usines de production avec des niveaux extrêmement élevés de fabrication intelligente. De plus, AIMA a intégré des technologies de pointe comme la reconnaissance visuelle par l'IA et a établi un laboratoire de recherche et développement certifié par le CNAS, maintenant son leadership dans le domaine de la transformation intelligente. Au cours de la visite, les concessionnaires ont été profondément impressionnés par la technologie de pointe d'AIMA, ses capacités de production à grande échelle et sa poursuite incessante de l'excellence dans le développement et la fabrication de produits. Ils ont déclaré que cette rare visite a non seulement amélioré leur compréhension d'AIMA, mais aussi leur confiance dans la promotion des produits d'AIMA en tant que symbole de performance exceptionnelle et de qualité exceptionnelle pour leurs clients.

De plus, l'équipe de recherche et développement d'AIMA Technology a engagé des discussions approfondies avec les concessionnaires au sujet des nouveaux modèles de vélos électriques AIMA EBIKE qui seront lancés en 2025. Les concessionnaires ont testé des prototypes des plus récents modèles et ont partagé leurs idées novatrices. Ils ont fait l'éloge des capacités d'innovation des produits d'AIMA et de son sens du marché, reconnaissant qu'il s'agit de facteurs clés qui distinguent AIMA dans l'industrie.

Plus tard, les concessionnaires se sont joints à l'équipe d'AIMA Technology pour assister au déploiement du 10 000e vélo électrique d'AIMA. Ce moment charnière a mis en valeur la force manufacturière exceptionnelle et l'influence du marché d'AIMA. Les concessionnaires ont été inspirés et ont exprimé leur grande confiance dans l'avenir prometteur de leur partenariat avec AIMA.

Cette visite de la délégation de concessionnaires américains de premier plan a non seulement renforcé la confiance et l'amitié mutuelles, mais elle a également donné un nouvel élan à l'ambition d'AIMA de devenir un leader dans l'industrie américaine des commerces électroniques en se concentrant sur le canal des marques intégrées. À l'avenir, AIMA Technology continuera de s'efforcer d'offrir une performance et une qualité de premier plan sur le marché, en améliorant ses capacités de développement et de fabrication de produits tout en travaillant main dans la main avec les concessionnaires mondiaux pour créer un avenir encore plus brillant.

