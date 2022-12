MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Chaque année, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne (« TREC ») honore et célèbre les réalisations de chefs d'entreprise canadiens pour leur vision et leur leadership, leur impact économique national et mondial, leur engagement communautaire et leur philanthropie.

Le 15 décembre, le TREC a annoncé ses intronisés de 2023 à l'Ordre du Temple de la renommée des affaires:

Madeleine Paquin

Madeleine Paquin , C.M., présidente et chef de la direction, LOGISTEC Corporation

, C.M., présidente et chef de la direction, LOGISTEC Corporation Edward Sonshine , O.Ont., Q.C., fondateur et président du conseil d'administration, Fonds de placement immobilier RioCan

, O.Ont., Q.C., fondateur et président du conseil d'administration, Fonds de placement immobilier RioCan Chef Jim Boucher , AOE, président, Saa Dene Group of Companies

, AOE, président, Saa Dene Group of Companies Hugh Anthony Arrell , C.M., président et cofondateur, Gestions d'actifs Burgundy Ltée.

Madeleine Paquin sera officiellement intronisée lors de la cérémonie d'intronisation et de célébration du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne 2023, qui se tiendra au Metro Toronto Convention Centre le 11 mai 2023.

Possédant un sens inné de leadership, Madeleine Paquin a hérité de la fibre entrepreneuriale de son père Roger Paquin, fondateur de LOGISTEC. Ce dernier l'a préparé à assurer sa relève en lui transmettant les valeurs d'engagement et de dépassement de soi.

Madeleine s'est jointe à l'entreprise à titre de représentante commerciale pour la filiale March Shipping, dont elle a ensuite pris la direction. Elle n'avait que 33 ans lorsqu'elle a été nommée présidente et chef de la direction de LOGISTEC en 1996. Dès lors, elle s'est engagée à faire croître en parallèle les deux secteurs d'activités de l'entreprise : les services maritimes et les services environnementaux.

« Madeleine Paquin mène avec audace l'innovation dans les pratiques de la chaîne d'approvisionnement et la protection de l'environnement, deux importants moteurs de changement dans l'économie canadienne », a déclaré Ingrid Stefancic, vice-présidente, services corporatifs et juridiques et secrétaire corporative. « Madeleine est une visionnaire et l'une des entrepreneures les plus remarquables de sa génération, et je suis honorée de travailler avec elle depuis 1997 ».

« J'ai le plaisir de féliciter Mme Paquin pour l'impact transformateur qu'elle a eu dans les industries de la logistique et de l'environnement », a déclaré la chancelière du TREC, Janice Fukakusa, C.M., chancelière de l'Université métropolitaine de Toronto. « Nos intronisés de 2023 partagent une passion commune pour bâtir des organisations, poursuivre l'innovation et ils ont jeté les bases pour les entrepreneurs et les futurs chefs d'entreprise ».

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne a été créé en 1979 afin de reconnaître les chefs d'entreprise exceptionnels et visionnaires pour leur contribution au développement économique et à la prospérité du Canada. Chaque année, des personnes sont nominées par leurs pairs et choisies par un comité de sélection indépendant représentant les institutions les plus importantes du secteur privé, du milieu universitaire et des médias au Canada, réuni par Korn Ferry, le partenaire officiel de sélection du TREC.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

