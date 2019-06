Hong Kong Airlines lance en classe affaires, en partenariat avec des artistes de Hong Kong, des trousses d'agrément à collectionner

Le design de Lock Lai présente une collection de dessins de jouets TinBot™ incarnant un pilote, une hôtesse de l'air et le tout dernier Airbus A350 de Hong Kong Airlines. Fondée en 2013, la marque de jouets Tinbot™, une marque locale, réalise depuis des collections uniques de figurines casse-tête magnétiques inspirées d'éléments iconiques de Hong Kong.

Lee Kin Ming

Lee Kin Ming a hérité et numérisé plus de 5 000 caractères de calligraphie chinoise laissés par Li Hon, feu associé de son père, et a créé la « police de caractère Li Hon Kong Kai ». Le sac comporte des impressions d'enseignes et de caractères dans la police spéciale, exposant une caractéristique culturelle unique de Hong Kong.

Lily Cash

Sortant des sentiers battus, les motifs colorés du mandala de Lily sont imprégnés d'éléments hongkongais, tels que le motif « de longévité sans fin » de Maan Sau Mou Geung, le petit pain porte-bonheur de Cheung Chau et le grande figure Bruce Lee, mettant en valeur le caractère unique de la ville.

Jane Lee

Le style très imaginatif et créatif de Jane Lee ressort du dessin coloré reliant avec vigueur les éléments attrayants de Hong Kong comme les gratte-ciel, le thé au lait, le dim sum, entre autres, témoins éloquents du dynamisme et de l'énergie de Hong Kong Airlines et de la ville.

Le sac attrayant, réutilisable, est truffé d'articles portant des motifs d'éléments qu'on associe ordinairement à Hong Kong. Les éléments emblématiques de la ville sont intégrés visuellement dans un ensemble de produits de soin clients, de la tête aux pieds, tels que des ombres à paupières et des chaussettes de coton confortables, ainsi que le baume à lèvres ultra-riche au beurre de karité, la crème pour les mains et les bouchons d'oreilles de L'OCCITANE.

Chris Birt, directeur par intérim de la prestation de services de Hong Kong Airlines, se félicitant de cette collaboration, a déclaré : « En tant que fervente promotrice de l'art et de la culture de Hong Kong, Hong Kong Airlines est ravie d'incorporer dans nos produits de bord le travail de nos talents créatifs locaux. Leurs créations ne sont pas seulement vraiment hongkongais, elles expriment aussi avec force l'amour et la fierté qu'ils ont pour leur art et leur ville. Étant nous-mêmes transporteur de Hong Kong, nous sommes fiers de promouvoir dans le monde entier l'art et la culture de Hong Kong. »

Encore récemment, Hong Kong Airlines s'est vue attribuée la mention « 4-Star Airline » (compagnie aérienne classée 4 étoiles) et demeure résolue à fournir ses meilleurs services à tous les passagers. Les nouvelles trousses d'agrément sont actuellement offertes aux passagers en classe affaires de Hong Kong Airlines sur les vols long-courriers entre Hong Kong et les destinations nord-américaines dont Vancouver, Los Angeles et San Francisco. Les quatre designs seront mis en vedette suivant une rotation trimestrielle. De plus, les passagers apprécieront le confort d'un vol long-courrier à bord du tout dernier Airbus A350 de la compagnie. Des repas gastronomiques en classe affaires, préparés par le célèbre chef américain Chris Cosentino, sont également offerts aux passagers voyageant de Los Angeles et de San Francisco à Hong Kong.

