« Nous sommes ravis de rétablir le service de Vancouver, offrant plus de choix de vols aux passagers, a déclaré M. Yan Bo, président du conseil d'administration de Hong Kong Airlines. « Vancouver a été la première destination nord-américaine de Hong Kong Airlines, qui a été lancée en juin 2017 et qui a toujours été populaire. La reprise de cet itinéraire marque non seulement notre retour officiel sur le marché nord-américain, mais elle démontre également les progrès de notre transformation stratégique d'une compagnie aérienne régionale à une compagnie aérienne internationale plus tôt cette année tout en renforçant notre confiance dans l'élargissement de notre réseau mondial d'itinéraires. »

Pour améliorer davantage l'expérience des passagers, la compagnie aérienne a organisé une sélection de repas en vol de style Hong Kong pour cet itinéraire, offrant une variété d'options chinoises, occidentales et végétariennes pour les passagers de classe affaires et économique.

Le président de Hong Kong Airlines, M. Jeff Sun, a déclaré : « Notre itinéraire Hong Kong-Vancouver est exploité par Airbus A330-300, offrant une expérience de vol de grande qualité et unique sur de longues distances. Les passagers au départ de Hong Kong et du Canada peuvent profiter de notre service attentionné et de nos délicieux repas, ce qui reflète l'approche de service axée sur le client de Hong Kong Airlines et son engagement à servir les passagers en Amérique du Nord et dans le monde entier. Cela appuie également notre objectif de devenir une compagnie aérienne de premier plan offrant un service complet dans la région et à l'échelle internationale. »

En tant que compagnie aérienne offrant des services complets, Hong Kong Airlines a activement amélioré ses services et élargi ses activités au cours des dernières années. Grâce à l'optimisation du réseau d'itinéraires stratégiques et aux ajustements du parc de véhicules, elle dessert maintenant plus de 30 destinations, ce qui témoigne d'une forte reprise. L'an dernier, le nombre de vols a retrouvé son niveau d'avant la pandémie, avec un facteur de charge moyen d'environ 85 % et plus de 5 millions de passagers transportés. Pour soutenir la croissance des entreprises, l'entreprise continuera d'élargir sa flotte au besoin afin d'accroître davantage sa capacité. D'ici là, une flotte aux configurations variées améliorera la flexibilité opérationnelle et la couverture, offrant aux passagers un accès pratique aux voyages en Chine continentale, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est via Hong Kong, ainsi qu'aux destinations touristiques mondiales populaires comme l'Australie, les États-Unis, le Canada et l'Europe.

Voici l'horaire des vols* de Hong Kong Airlines entre Hong Kong et Vancouver (heures locales) :

Itinéraire Numéro de vol Départ Arrivée Fréquence HKG - YVR HX080 22:10 18:10 Mardi 23:50 19:50 Samedi YVR - HKG HX081 01:50 07:00+1 Mercredi, dimanche

* Le numéro de vol et l'horaire peuvent changer sans préavis.

À propos de Hong Kong Airlines

Fondée en 2006, Hong Kong Airlines est une compagnie aérienne offrant des services complets qui est fermement enracinée à Hong Kong. La compagnie aérienne dessert 30 destinations en Asie-Pacifique et entretient actuellement des liaisons intercompagnies et des partages de codes avec de multiples partenaires aériens et fournisseurs de services de traversier. Hong Kong Airlines exploite une flotte entièrement aérienne. Depuis 2011, Skytrax lui a décerné la cote quatre étoiles de renommée internationale. Pour en savoir plus, visitez hongkongairlines.com ou nos réseaux sociaux sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook.

